快訊

「八點檔女神」賴慧如被爆登記結婚 親證實：我是劉太太了

影／經國號起飛後發動機異常 迫降清泉崗空軍基地

中職／台鋼宣布林子偉換王柏融加上樂天王溢正等3人 還可能是多隊交易！

台東美麗灣渡假村公開徵求委外營運 外界質疑借屍還魂

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東美麗灣渡假村開發案2021年在縣府賠付6.29億元收歸縣有後，去年以政策公告委外營運，日前正式依促參條例公開徵求民間投資人委外營運，其中外界質疑住宿部分恐借屍還魂。本報資料照片
台東美麗灣渡假村開發案2021年在縣府賠付6.29億元收歸縣有後，去年以政策公告委外營運，日前正式依促參條例公開徵求民間投資人委外營運，其中外界質疑住宿部分恐借屍還魂。本報資料照片

台東美麗灣渡假村開發案2021年在縣府賠付6.29億元收歸縣有後，去年以政策公告委外營運，日前正式依促參條例公開徵求民間投資人委外營運，其中外界質疑住宿部分恐借屍還魂。縣府表示，若業者提出符合的教育訓練、展演，如需住宿是允許的，但不能直接以旅館方式住宿。

縣府財經處財產管理及開發科長黃泇鍀表示，杉原灣建物縣府規畫以文教設施為活化方向，在公告的申請須知內明確寫明，本案公共建設要結合台東縣在地豐富文化及生態資源，向公眾提供文化、藝術、運動、生態之體驗課程及遊程，以及身心靈成長之場域，而不是一般單純僅提供住宿的觀光旅館。

他說，住宿必須是文教設施規畫下而需要所提供的住宿，該住宿行為不得以一般旅館性質規畫。目前正在公開徵求民間投資人，就民間投資人提出的執行計畫本府也成立甄審小組，會就實質內容詳加審查，確保公共建設的目的。

美麗灣渡假村去年縣府以政策公告委外營運，今年8月7日正式依促參條例公開徵求民間投資人委外營運，營運項目包括整建經營文化、教育功能之解說、訓練、展演、研發、住宿、保存等相關設施，其中最大爭議是住宿一項，契約規範不得超過樓地板面積40%，但買回的美麗灣渡假村卻有123間房間，可能會多達50間房間，引起外界質疑，美麗灣渡假村死灰復燃捲土重來。

前環保署副署長、環境律師詹順貴就曾質疑縣府透過新的名目讓旅館重新營運，而且帶來的汙染等問題，會持續擴大，這就跟約10幾年的陽明山國家公園管理，當時處長蔡佰祿，結合北投纜車與陽明山國家公園內的山上站，計畫透過BOT打包給財團，山上站即是用「研習宿舍」之名，想藉機規避環評的模式，如出一轍。

美麗灣

延伸閱讀

在阿里山層疊的山林綠意環繞下 打高爾夫球更加舒筋又舒心

竹市展演中心工地挖出廢棄物案移送 審計處再揪這缺失

杜蘇芮颱風來襲 花蓮紅面鴨今起暫停展演

身分證拿出來！ 對中「小、墾、丁」加諧音任一字 入住度假村最高折2200元

相關新聞

花蓮和平至和中段2部落都流會 蘇花安最後一哩路難行

蘇花公路安全提升計畫最後一哩路，花蓮和平至和中段有2個關係部落，連同昨晚克尼布部落的諮商同意投票，全部流會，再度卡關。蘇...

台東美麗灣渡假村公開徵求委外營運 外界質疑借屍還魂

台東美麗灣渡假村開發案2021年在縣府賠付6.29億元收歸縣有後，去年以政策公告委外營運，日前正式依促參條例公開徵求民間...

基隆民政處長參加世界童軍露營 副處長代班用錯印連累長官忙道歉

基隆市政府民政處長張淵翔擔任基隆市童軍會理事長，自7月31到8月11日，請假參與韓國參加第25屆世界童軍大露營。但議員鄭...

基隆中元祭 謝國樑邀民眾體驗帶走平安

「鷄籠中元祭」今年邁入第169年，由郭姓宗親會主普，基隆市長謝國樑和中元祭主委郭慶全昨天公布祭典科儀、藝文活動期程，謝國...

大南澳蝦摸節 周末抓蝦拚手氣

宜蘭大南澳地區是全台數個白蝦養殖地之一，生產白蝦品質優秀，近年大南澳休閒農業區每年舉辦「蝦摸節」，民眾花費400元可以抓...

風災毀關山灌溉水圳 搶修復供

颱風造成台東縣溪流水位暴漲，至今關山地區還是有300餘公頃農地無水可用，農民憂心影響二期稻作產量和品質，農水署台東管理處...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦