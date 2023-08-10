台東美麗灣渡假村公開徵求委外營運 外界質疑借屍還魂

台東美麗灣渡假村開發案2021年在縣府賠付6.29億元收歸縣有後，去年以政策公告委外營運，日前正式依促參條例公開徵求民間投資人委外營運，其中外界質疑住宿部分恐借屍還魂。縣府表示，若業者提出符合的教育訓練、展演，如需住宿是允許的，但不能直接以旅館方式住宿。

縣府財經處財產管理及開發科長黃泇鍀表示，杉原灣建物縣府規畫以文教設施為活化方向，在公告的申請須知內明確寫明，本案公共建設要結合台東縣在地豐富文化及生態資源，向公眾提供文化、藝術、運動、生態之體驗課程及遊程，以及身心靈成長之場域，而不是一般單純僅提供住宿的觀光旅館。

他說，住宿必須是文教設施規畫下而需要所提供的住宿，該住宿行為不得以一般旅館性質規畫。目前正在公開徵求民間投資人，就民間投資人提出的執行計畫本府也成立甄審小組，會就實質內容詳加審查，確保公共建設的目的。

美麗灣渡假村去年縣府以政策公告委外營運，今年8月7日正式依促參條例公開徵求民間投資人委外營運，營運項目包括整建經營文化、教育功能之解說、訓練、展演、研發、住宿、保存等相關設施，其中最大爭議是住宿一項，契約規範不得超過樓地板面積40%，但買回的美麗灣渡假村卻有123間房間，可能會多達50間房間，引起外界質疑，美麗灣渡假村死灰復燃捲土重來。

前環保署副署長、環境律師詹順貴就曾質疑縣府透過新的名目讓旅館重新營運，而且帶來的汙染等問題，會持續擴大，這就跟約10幾年的陽明山國家公園管理，當時處長蔡佰祿，結合北投纜車與陽明山國家公園內的山上站，計畫透過BOT打包給財團，山上站即是用「研習宿舍」之名，想藉機規避環評的模式，如出一轍。