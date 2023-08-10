聽新聞
test
0:00 / 0:00

風災毀關山灌溉水圳 搶修復供

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
颱風造成台東縣溪流水位暴漲，至今關山地區仍有300餘公頃農地無水可用，農民憂心影響二期稻作產量和品質。圖／讀者提供
颱風造成台東縣溪流水位暴漲，至今關山地區仍有300餘公頃農地無水可用，農民憂心影響二期稻作產量和品質。圖／讀者提供

颱風造成台東縣溪流水位暴漲，至今關山地區還是有300餘公頃農地無水可用，農民憂心影響二期稻作產量和品質，農水署台東管理處副處長林峰盛說，經陸續排沙搶修，昨下午恢復關山第17線，也就是最後一條支線進水供水。

接連2颱風帶來豪大雨，沖毀農水署台東管理處卑南溪各處灌溉水進水口土堤，經12天搶修陸續恢復供水，但關山地區仍有300餘公頃農地無水可用，農民憂心已過立秋，再不插秧將影響二期稻作產量和品質。

農水署台東管理處、關山鎮農會及池上鄉長林建宏等人，昨前往關山第17線勘查，關山鎮農會理事長周敏偉說，水尾部份從關山鎮到最遠的月眉，甚至瑞源段，10餘天幾乎都無水可用，問題非常嚴重。池上青農魏瑞廷說，農田秧苗缺水、部分出現乾枯，都必須花費時間補秧，另秧苗插一半土乾，下午雖已進水，但土壤硬化就須重新翻土，若再繼續缺水，恐影響秧苗生長。

林峰盛說，關山灌溉水圳最後第17線，昨下午5時恢復進水供水，暫不影響農民二期稻作插秧。

台東 農民 二期稻作

延伸閱讀

灌溉水圳遭大水破壞 農田水利署台東管理處搶修供水

暴雨破壞供水、汙染 仁愛鄉災區亟需簡易自來水

斷水12天農田進水了 台東2期稻供水穩定待豐收

福建供水5周年 解金門水荒

相關新聞

花蓮市閒置商業大樓 爭取活化

花蓮市「客來堡商業城」位於市區金三角商圈精華地帶，曾是人潮滿滿的精品百貨商業大樓，後因廠商不續約，閒置10多年。市公所解...

基隆中元祭 謝國樑邀民眾體驗帶走平安

「鷄籠中元祭」今年邁入第169年，由郭姓宗親會主普，基隆市長謝國樑和中元祭主委郭慶全昨天公布祭典科儀、藝文活動期程，謝國...

大南澳蝦摸節 周末抓蝦拚手氣

宜蘭大南澳地區是全台數個白蝦養殖地之一，生產白蝦品質優秀，近年大南澳休閒農業區每年舉辦「蝦摸節」，民眾花費400元可以抓...

風災毀關山灌溉水圳 搶修復供

颱風造成台東縣溪流水位暴漲，至今關山地區還是有300餘公頃農地無水可用，農民憂心影響二期稻作產量和品質，農水署台東管理處...

台鐵點頭 謝國樑宣布在基隆車站南站1樓打造練街舞據點

基隆市政府與台灣鐵路管理局商議後，可望在基隆車站南站1樓規畫街舞練習空間。基隆市長謝國樑和在韓國拿下Power Move...

花蓮百貨大樓成超大蚊子館 閒置10多年何去何從

花蓮市「客來堡商業城」位於市區金三角商圈精華地帶，曾是人潮滿滿的精品百貨商業大樓，後因廠商不續約，閒置10多年。市公所解...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦