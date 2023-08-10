風災毀關山灌溉水圳 搶修復供

颱風造成台東縣溪流水位暴漲，至今關山地區還是有300餘公頃農地無水可用，農民憂心影響二期稻作產量和品質，農水署台東管理處副處長林峰盛說，經陸續排沙搶修，昨下午恢復關山第17線，也就是最後一條支線進水供水。

接連2颱風帶來豪大雨，沖毀農水署台東管理處卑南溪各處灌溉水進水口土堤，經12天搶修陸續恢復供水，但關山地區仍有300餘公頃農地無水可用，農民憂心已過立秋，再不插秧將影響二期稻作產量和品質。

農水署台東管理處、關山鎮農會及池上鄉長林建宏等人，昨前往關山第17線勘查，關山鎮農會理事長周敏偉說，水尾部份從關山鎮到最遠的月眉，甚至瑞源段，10餘天幾乎都無水可用，問題非常嚴重。池上青農魏瑞廷說，農田秧苗缺水、部分出現乾枯，都必須花費時間補秧，另秧苗插一半土乾，下午雖已進水，但土壤硬化就須重新翻土，若再繼續缺水，恐影響秧苗生長。

林峰盛說，關山灌溉水圳最後第17線，昨下午5時恢復進水供水，暫不影響農民二期稻作插秧。