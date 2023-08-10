花蓮市閒置商業大樓 爭取活化

花蓮市「客來堡商業城」位於市區金三角商圈精華地帶，曾是人潮滿滿的精品百貨商業大樓，後因廠商不續約，閒置10多年。市公所解決訴訟問題後推動活化，但地主花蓮縣府有意索回興建停車場，市公所昨辦座談會凝聚共識，地方人士多反對拆除，希望縣府協助活化，帶動商圈繁榮。

「客來堡」位於大禹街上，多年前由市公所向縣府借地興建中央市場，但沒有攤商進駐而荒廢，後來民間承租作為商業大樓，一樓是精品百貨、二樓餐飲、三樓是兒童遊樂場，頂樓還有SPA館，在當時相當新穎，但後來因進駐廠商都不續約，沒多久就歇業。

市公所與廠商租約到期後，因雙方訴訟問題，再度成為蚊子館，長期閒置讓內部電纜線等設施遭竊，也被視為是治安死角。公所3年前達成和解，立刻著手推動活化，自籌編費編列預算恢復水電，也向縣府爭取多目標使用許可。

原本已獲縣都委會大會通過，但因疫情延宕無法開發又遭撤銷，縣府今年1月發函索回土地，擬建停車場。

市公所評估，「客來堡」全棟電纜線遭竊、電梯無法使用，室內雜物需要清運，還有多處違章待處理，整建需6175萬元，若是拆除地上物返還土地也要上千萬元。此外，還要考慮地目為停車場用地，發展受限，不論拆除或改建，都不是短期內可以達成。

花蓮市長魏嘉彥昨主持座談會，聽各方意見。 市代會主席李振瑋認為，與其花費大筆公帑拆掉蓋停車場，不如請縣府協助引進民間資源合力活化，市代會已組專安小組，由代表楊哲灃擔任召集人，積極與縣府溝通。

「這裡真的還需要一座停車場嗎？」商圈代表黃智章認為，縣府要改為停車場，應評估對商圈的影響，可參考松菸、駁二文創數位軟體園區等BOT模式，鼓勵民間投資開發，都比停車場要好。

魏嘉彥說，將彙整各方意見再做評估與討論。列席的縣府建管科技士林大翔說，會帶回民眾意見，與相關科室研議在符合土地使用規範下找出解方。