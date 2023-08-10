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大南澳蝦摸節 周末抓蝦拚手氣

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭大南澳地區是全台數個白蝦養殖地之一，生產白蝦品質優秀，近年大南澳休閒農業區每年舉辦「蝦摸節」，民眾花費400元可以抓蝦到手軟，現場烹煮享用，往年甚至有人一口氣抓了10斤，市價約6千元，等於白蝦吃到飽；今年8月12日辦在神秘沙灘，還加入1.8公尺長的鱘龍魚在池中優游，增添趣味。

主辦人南澳休閒農業區副主委賴鎮宇表示，他大約9年前來到東部，看到大南澳地區農漁產業品質優良，養殖白蝦甚至可以外銷日本，卻較無推廣行銷，7年前舉辦第一屆大南澳蝦摸節，邀請全台民眾到大南澳體驗親自摸蝦的樂趣，中間因疫情停辦2年，今年已經是第五屆。

賴鎮宇表示，養殖白蝦水質很重要，大南澳海邊可以抽取深層海水，混以淡水，兩者各半，並控制水溫在最適合白蝦的23度，生產出的白蝦鮮甜肥美，單以品質而論可謂全台第一；一般民眾吃蝦多是冷凍蝦，與新鮮現煮白蝦的美味不可同日而語。

今年蝦摸節8月12日上午9時登場，開放線上報名200位，每人400元，另開放現場報名50到100人，當天在南澳火車站會有免費接駁車送到神秘沙灘；活動分為成人組與兒童組，成人組5分鐘、兒童處10分鐘，摸到的白蝦就是戰利品。

參加者除了可摸蝦，也可獲得農遊券與1碗鱘龍魚剝皮辣椒湯；主辦單位還設置了農玩遊樂區，包含標槍、彈珠台等遊樂設施，以及農產品拍賣會、小農市集，預估整圈需要5到6小時才能玩透透。

南澳 沙灘 淡水

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