灌溉水圳遭大水破壞 農田水利署台東管理處搶修供水

颱風造成台東縣溪流水位暴漲，至今關山地區還是有3百多公頃的農民無水可用，農民擔心影響二期稻作產量和品質。農水署台東管理處副處長林峰盛說，經陸續排沙搶修，今天下午關山第17線，也就是最後一條支線恢復進水供水。

林峰盛說，目前關山灌溉水圳經過全力搶修後，最後的第17線，也就是最後一條支線，今天下午5點恢復進水供水，暫不會影響農民二期稻作插秧，不過，由於山區仍有雨勢發生，不排除大水還是會堵塞灌溉進水口，已派機具待命搶修。

接連2個颱風帶來豪大雨，台東縣各大溪流水位暴漲，沖毀農水署台東管理處卑南溪各處的灌溉水進水口土堤，經過12天的搶修，陸續恢復供水，不過，關山地區還是有3百多公頃的農民無水可用，農民擔心已過立秋，再不插秧可能影響二期稻作產量和品質。

今天農水署台東管理處官員、關山鎮農會及池上鄉長林建宏等人，前往關山第17線勘查，關山鎮農會理事長周敏偉說，水尾的部份包括像關山鎮然後到最遠的月眉甚至瑞源段幾乎是無水可用情況下，已經10幾天了，所以這是非常嚴重的問題。