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今年主軸「平安」 謝國樑邀民眾參加中元祭帶走平安

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（左三）和今年中元祭主委郭慶全（右三）今天公布祭典科儀、藝文活動期程，邀請各地民眾參加。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左三）和今年中元祭主委郭慶全（右三）今天公布祭典科儀、藝文活動期程，邀請各地民眾參加。記者邱瑞杰／攝影

「鷄籠中元祭」今年由郭姓宗親會主普，基隆市長謝國樑和中元祭主委郭慶全今天公布祭典科儀、藝文活動期程，邀請各地民眾參加。謝國樑說，今年中元祭的主軸是「平安」，這也是現今台灣社會、國家發展期盼的方向，希望所有民眾都能在活動中帶走平安跟祝福。

每年由不同姓氏宗親會主普的鷄籠中元祭，今年邁入第169年。基隆市文化局今天舉辦中元祭宣傳活動，呈現將在放水燈遊行演出的「好願在人間」舞劇片段，並公布各項科儀、藝文活動日期和場地，邀請在地民眾、外縣市民和外國民眾，前來基隆體驗北台灣民俗盛會。

謝國樑說，基隆是擁有獨特魅力的海洋城市，近年不斷成長跟蛻變。市府今年的目標是打造有愛的城市，希望來基隆參與中元祭的民眾都能夠帶走平安跟祝福。

文化局長江亭玫表示，今年邀請太陽馬戲團前舞者張逸軍領軍，與中正國中民俗體育班、優尼克當代馬戲團、KGB街舞團合作，創作結合舞蹈與特技的舞劇「好願在人間」，透過清法戰爭等歷史剪影及當代街舞詮釋，中西文化碰撞，傳統與創新交融，結合平安寓意，讓今年中元祭內涵更加多元豐富。

中元祭科儀部分，8月15日（農曆6月29日）開基老大公廟開燈，16日（農曆7月1日）開龕門。26日（農曆7月11日）豎燈篙，27日（農曆7月12日）主普壇開燈放彩，28日（農曆7月13日）迎斗燈遶境祈福，29日（農曆7月14日）晚間7點放水燈遶境遊行、午夜放水燈，30日（農曆7月15日）中元普度，9月15日（農曆8月1日）關龕門。

今年中元祭另推出限定聯名商品「鷄籠中元祭X三點一刻平安拌奶茶」，期望民眾品嘗時感受到溫暖有愛氛圍。文化廣場19日到26日展出「平安光廊」，民眾可寫下祝福小卡，打卡後還有機會獲得限量各300份的聯名奶茶和艾草香氛蠟燭。29日放水燈遊行當天，也會限量發送聯名奶茶，詳細資訊可上文化局粉絲團（https://reurl.cc/0D4YN6）、文化局官網（https://www.klccab.gov.tw/）查詢。

基隆市中正國中民俗體育班、優尼克當代馬戲團和KGB街舞團，今天呈現「好願在人間」劇碼片段。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中正國中民俗體育班、優尼克當代馬戲團和KGB街舞團，今天呈現「好願在人間」劇碼片段。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中正國中民俗體育班、優尼克當代馬戲團和KGB街舞團，今天呈現「好願在人間」劇碼片段。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中正國中民俗體育班、優尼克當代馬戲團和KGB街舞團，今天呈現「好願在人間」劇碼片段。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑和今年中元祭主委郭慶全今天公布祭典科儀、藝文活動期程，邀請各地民眾參加。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑和今年中元祭主委郭慶全今天公布祭典科儀、藝文活動期程，邀請各地民眾參加。記者邱瑞杰／攝影

中元祭 文化局 謝國樑

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