蘭嶼八代灣保育類玳瑁受困 小狗狂吠救一命

台東蘭嶼海龜聖地八代灣沙灘，昨天1隻保育類玳瑁遭繩索纏住無法脫困，幸好小狗發現狂吠，附近的謝姓村民察覺有異，救了小玳瑁送回海裡。

「希望你快點長大」蘭嶼紅頭村謝姓村民將脫困的小玳瑁送到海邊，看著牠慢慢消失在浪花中，高喊「記得長大後回來產卵」。

謝姓村民接受中央社記者電話訪問表示，昨天他到海邊聽到幾隻小狗一直叫，感覺不對勁，往狗叫的方向看去有1塊會動的黑東西，走近才發現是1隻約20公分長的小玳瑁遭繩索纏住，因繩索埋在沙裡無法脫困。

謝姓村民說，他將繩索拉出來協助玳瑁脫困，幸好沒有受傷，要不是小狗發現狂吠，小玳瑁可能昨天就被曬成乾，希望牠快快長大再回來。

謝姓村民說，八代灣是海龜上岸產卵的地方，但這隻玳瑁還小，應該是上來吃海草被繩索困住。民眾如果到海邊，看到海漂垃圾可順便幫忙清除。