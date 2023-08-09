童玩節小吃日 羅國舞者製作豆腐

宜蘭縣政府昨天邀請來國際童玩節演出的羅馬尼亞民俗舞團體製作手工豆腐，再烹調成黃金豆腐捲，同時還準備珍珠奶茶、牛肉麵、三星蔥肉捲、鹽酥雞等小吃給舞團成員品嘗，體驗台灣文化特色。

縣文化局表示，宜蘭國際童玩藝術節邀請多國民俗團體參與演出，同時也會安排他們到各社區體驗在地文化，過去限於單一項目的DIY，但有一年參訪二結王公廟、體驗夜市後非常有趣，今年擴大辦理「台灣特色小吃體驗日」，縣長林姿妙、議長張勝德到場參與。

羅馬尼亞克里相那民俗舞團30名團員昨天到耕莘專校宿舍餐廳製作傳統手工豆腐，先將黃豆加水浸泡磨成豆漿，煮沸過濾後放入鹽滷攪拌，倒進豆腐模具加壓，10到15分鐘後手工豆腐就完成了，接著嘗試製作黃金豆腐捲和泡菜豆腐雞2道菜餚。

團員們對於台灣特色小吃感到好奇，多數人喜歡鹽酥雞，對珍珠奶茶評價兩極，也想體驗更多的台灣美食。