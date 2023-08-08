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羅馬尼亞舞者手工豆腐初體驗 宜蘭童玩節小吃體驗日
宜蘭三星鄉耕莘專科學校今天有許多外國人在做豆腐！宜蘭縣府邀請來國際童玩節演出的羅馬尼亞民俗舞團，製作手工豆腐，再烹飪成黃金豆腐捲，並準備珍珠奶茶、牛肉麵、三星蔥肉捲、鹽酥雞等小吃，羅馬尼亞舞者直呼新奇，也想體驗更多台灣特色文化。
宜縣文化局表示，宜蘭國際童玩藝術節每年邀請多國表演者參加，都會安排外國友人到縣內各社區體驗在地文化，過去較限於單一項目的DIY，但有一年參訪二結王公廟、體驗夜市後，反響相當良好，今年遂決定擴大文化體驗，辦理「台灣特色小吃體驗日」，縣長林姿妙、議長張勝德也到場支持。
羅馬尼亞克里相那民俗舞團幸運成為第一批體驗台灣特色小吃的外國友人，30為團員今天上午11時半開始，在耕莘專校的宿舍餐廳製作傳統手工豆腐，先將黃豆家水浸泡磨成豆漿，煮沸過濾後放入鹽滷攪拌，倒進豆腐模具加壓，10到15分鐘後新鮮現做的手工豆腐就完成了。
羅馬尼亞舞者在耕莘專校師生的幫助下，順利做出豆腐，並嘗試製作黃金豆腐捲和泡菜豆腐雞2道菜餚，雖由於時間較倉促沒有全部完成後者，但如數完成的黃金豆腐捲，也令他們備感新鮮，享用自己親手烹飪的台灣特色小吃時，也相當喜歡涼爽的口感。
外國友人接著也品嘗其他台灣特色小吃，多數人相當喜歡鹽酥雞，對珍珠奶茶就評價兩極，也想體驗更多種不同口味的台灣美食。除了今天的小吃體驗日，縣府也安排書法、舞獅等傳統技藝研習課程，各國團隊可以互相交流，學習彼此的文化。
林姿妙表示，「交流」是童玩節4大主軸之一，國外團隊來台樂舞會友，也能交流彼此的家鄉菜；今天舉辦小吃體驗日，讓國外團隊用味覺認識台灣文化，也能提高國際能見度。
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