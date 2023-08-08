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台東農改場前身是「種牛繁殖場」 歷經95年今改組揭牌
農委會升格農業部，台東區農業改良場今天舉辦改組揭牌儀式。農改場長陳信言揭密說，農改場在95年前創立，即將邁入百年，設立之初是種牛繁殖場，跟今日培育鳳梨釋迦、木鱉果、良質米水稻等品種的功能大不相同，曾經歷一段法人化爭議時期，改組農業部後邁入不同階段。
台東農改場今天舉辦揭牌儀式，縣議員楊招信、縣府農業處長許家豪及各大農會總幹事皆到場慶賀，農業部由農業科技司長李紅曦出席。
陳信言說，農改場在1928年成立，大家可能想像不到，剛成立的時候是台東種牛繁殖場，那時代牛在台東地區非常重要，1951年隸屬省政府農林廳，1999年劃歸行政院農委會，今年8月1日起隸屬農業部。
陳也說，在漫長95年時間，經過好幾次風風雨雨，有段時間法人化的聲音高漲，所有試驗場及改良場所都面臨同樣問題，後面又有好幾次合併，後來得以保留下來，更確定延伸特色、有機樂活等核心技術，未來會持續在食農教育及原住民農業輔導上更加努力。
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