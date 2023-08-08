花蓮消防員赴瑞士受訓 特搜小隊長蔡璽鈞猝死
花蓮縣消防局代理局長吳兆遠率隊前往瑞士參加公路隧道災害救援訓練，今天特種搜救隊小隊長蔡璽鈞被隊員發現猝死，消防局證實此噩耗，表示由當地檢警勘驗死因。
花蓮縣消防局20名隊員4日於縣府大禮堂接受縣長徐榛蔚授旗，慰勉辛苦的參訓人員；此次到瑞士參加公路隧道災害救援訓練預計2週。
花蓮縣消防局秘書李龍聖告訴中央社記者，蔡璽鈞被隊員發現猝死在瑞士飯店房間內，確切死因將由當地檢警勘驗；蔡璽鈞43歲，育有2子，父親、妻子已獲知訊息，非常傷心難過，已委託消防局處理後續事宜。
李龍聖說，蔡璽鈞是優秀的消防人員，曾於0206花蓮大地震時深入險境救援，各項救難都是身先士卒，今年獲消防楷模，預計明年要領獎。
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