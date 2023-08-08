以「高雄147號」參賽 劉明青獲得台東長濱稻米競賽冠軍

繼今年度池上鄉「稻米達人競賽」結果揭曉後，第二場長濱鄉得獎名單公布。台東農改場指出，歷經田間初審及現場評審團官能品評，冠軍由劉明青奪得，亞軍是潘桂丘，兩人將代表長濱鄉參加全國決選。

台東縣鄉鎮級「稻米達人競賽」第二場昨日上午在長濱鄉農會忠勇倉庫碾米廠舉辦，共16位農友報名，第一階段田間初審，最後9位進入決賽。

評審會項目包含稻穀、糙米、白米外觀、食味值及蛋白質含量等項目。農糧署東區分署台東辦事處主任郭益成、前專員黃俊傑、台東農改場前副場長江瑞拱、科長丁文彥及台東縣政府農務科前科長羅文奇5位專家組成評審團。

農改場指出，比賽結果揭曉，最終由劉明青農友拔得頭籌，參賽品種為「高雄147號」，亞軍則由潘桂丘農友獲獎，參賽品種為「高雄139號」，兩人將代表長濱鄉參加「台灣稻米達人冠軍賽─台灣好米組」全國決選。

冠軍得主劉明青說，他的稻田不噴灑農藥，配合土壤性質施用合適肥料，去年獲第二名，今年進步到冠軍，希望全國賽能有好成績。

「高雄147號」是高雄農改場育成的第一個香米品種，2010年申請登記命名，米飯以具備芋頭香氣著稱。母本是品質表現向來優異的高雄 145號，父本則為高產香米品種台農74號。