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防疫辛苦 杏輝宜蘭馬拉松 設醫事人員競賽獎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣醫師、牙醫師等10多個醫事公會及醫院代表出席力挺杏輝宜蘭馬拉松賽事，縣醫師公會理事長林旺枝率先報名，帶頭鼓勵各醫事人員參加運動。圖／宜蘭縣府提供
宜蘭縣醫師、牙醫師等10多個醫事公會及醫院代表出席力挺杏輝宜蘭馬拉松賽事，縣醫師公會理事長林旺枝率先報名，帶頭鼓勵各醫事人員參加運動。圖／宜蘭縣府提供

縣府與杏輝集團主辦「2023杏輝宜蘭馬拉松」，規畫迎日出、賞芒草全新賽道，為了慰勞醫事人員對於防疫的辛苦付出，昨宣布設立醫事人員競賽獎項，各組取醫事人員優勝者表揚，賽事補給站提供特色美食，結餘款做為培植體育人才及捐助弱勢之用。

杏輝集團在地深耕，董事長李志文藥師出身，繼去年舉辦首屆杏輝馬拉松吸引近4千人參加，今年再次舉辦比賽分成42公里、21公里、11公里、5公里休閒組，去年羅東博愛醫院就有260人報名參加。

縣長林姿妙表示，大家一起走過疫情艱難時期，更深刻了解健康是無價之寶，這次馬拉松賽事規劃全新賽道，遠眺龜山島、沿蘭陽溪及梅花湖路跑，欣賞優美風景，縣政府會組成團隊參加，希望帶動縣民一起運動、守護健康。

杏輝醫藥集團總經理白友烺感謝醫事人員在疫情期間努力，唯有透過運動健康身體，才能提供堅強後盾，鼓勵醫事人員養成運動習慣。

比賽將於11月25日登場，正是宜蘭芒花盛開季節，主辦單位路線規畫先讓跑者在蘭陽溪旁自行車道迎接日出、欣賞芒花搖曳，接著跑在梅花湖旁賽道，感受湖畔明媚風光。

馬拉松 梅花湖 運動

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