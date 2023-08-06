花蓮環保餐具清洗中心動工 預計112商家將餐具送洗

花蓮縣環保局推動環保餐具清洗中心，要讓東大門夜市紙製餐具減量，卻被議員質疑，洗一個碗要35元惹議。後來環保局改為包月方式降低成本，總經費約8千萬元，預計有112家商家參與洗餐具的行列，今天舉行動工典禮。議員呼籲，配套措施要做好，更不要強迫店家加入。

環保局於今天下午舉行「花蓮縣環保餐具清洗中心新建工程」開工動土典禮，地點位於花蓮市民心段199-2地號（近美崙工業區），興建地上一層建築，預計於明年底前完工，將成為全國首家公營環保餐具清洗中心。基地面積約為3500平方公尺，建築面積約1150平方公尺，並設置聯外道路從縣道193進出。

環保局廢棄物管理科長張華砡說，東大門夜市加上周邊商家約有740家，有意願是112家，而夜市攤商共有400家，不過餐飲可內用的僅59家，預計這59家都會把餐具送洗。營運成本每個月90萬元，依店家送洗餐具數量，可選包月6000元計費或以量計費，平均每個餐具收費約2.2元，每年也將依參與店家的數量調整價格，提高業者參與意願。

環保局指出，清洗中心設備設置為2台十三槽式洗碗機，含自動化電腦系統、過濾系統，並具備安全與警示裝置。洗滌設備均須「開一備一」投入每日需求清洗，確保清洗量能供需。

若以2條產線全開8小時計算，以PP塑膠材質估算可清洗約2至2.5萬組（湯匙、筷子、盤子、碗為1組），若以瓷器估算可清洗至約3萬組。每年預估可減少約1800萬個一次性餐具，並減少約4500公噸碳排放量。