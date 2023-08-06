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台東熱氣球嘉年華 助逾百名腦性麻痺學員圓夢

中央社／ 台東縣6日電

邁入第13年的2023台灣國際熱氣球嘉年華，特別打造「熱氣球圓夢平台」，今天在鹿野高台邀請中華民國腦性麻痺協會130名學員、志工及工作人員免費參與熱氣球繫留體驗活動。

縱谷清晨晴朗的天空，陪伴這群腦麻及相關人員在高空中度過歡樂時光，創造無價的幸福回憶。

台東縣政府發布訊息表示，每年台灣國際熱氣球嘉年華吸引來自世界各地的球迷朋友，前來一睹熱氣球的震撼及童話一般的美景，今天特別以熱氣球提供圓夢之鑰，讓充滿正向的熱氣球可以延伸到每個角落，為腦性麻痺協會學員們帶來生命轉變的希望，也讓更多社福團體能夠順利一圓熱氣球之夢。

縣長饒慶鈴指出，搭乘熱氣球俯瞰大地是許多人夢寐以求的戶外活動，也許孩子們的夢想很小，但是其中有對自己的期待，也有對家人的愛，以及對未來的想像；然而對於一些弱勢家庭礙於現實考量，他們往往只能將搭乘熱氣球的夢想鎖在心中的小盒子裡。

中華民國腦性麻痺協會會長卓碧金表示，特別感謝台東縣府團隊支持活動及鼎力協助，讓「2023大專校院腦性麻痺協會學生成長夏令營」的每1名成員都可以實現升空飛翔的夢想，讓學員開闊視野，感受社會關懷與溫暖。

縣府交通及觀光發展處說明，台灣國際熱氣球嘉年華打造「熱氣球圓夢平台」提供弱勢朋友圓夢之旅，讓充滿正能量的熱氣球可以延伸到每個角落，為弱勢家庭帶來生命轉變的希望，也讓更多社福團體能夠順利完成熱氣球圓夢之旅。

熱氣球嘉年華 腦性麻痺 夢想

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