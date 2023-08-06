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台東「諸葛亮」有了家 以後不再四處漂泊汲取人間香火

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣糕餅業職業工會集資替諸葛孔明的神像設立宮廟，今日舉辦開光儀式。記者徐白櫻／攝影
台東縣糕餅業職業工會集資替諸葛孔明的神像設立宮廟，今日舉辦開光儀式。記者徐白櫻／攝影

全國各地糕餅業奉諸葛孔明為祖師爺，以往台東業界祭祀的神尊隨爐主四處遷移，甚至放在麵粉袋上克難祭拜，台東縣糕餅業職業工會集資覓地興建宮廟，今日舉辦入座開光大典，以後業界集會有固定場所，神明也有了「家」。

台東縣糕餅業工會涵蓋麵包、包子等業別會員，近日成立孔明文化發展協會籌設宮廟，主祀諸葛孔明的場域今天上午在台東市強國街落成啟用，眾人以崇敬的心迎接手持羽扇的諸葛孔明及三太子神像入內安座。

爐主董哲旱表示，依循工會慣例，孔明神尊須由每年擲筊產生的爐主帶回家供奉，但不是每位爐主都有適合場地，有時不得已只能放在店內堆積的麵粉袋上面祭拜，為此眾人集資覓地，今天終於替神明找一個安身立命之地，開心今年的祝壽大典有固定場所。

諸葛亮，字孔明，生於東漢末年，政治家及軍事家的鮮明形象透過《三國志》一書廣為流傳。

台東縣糕餅工會理事長簡敏峰指出，家傳手工包子饅頭，自幼看父親祭拜諸葛孔明，後來追查得知三國蜀漢軍師諸葛孔明出征，曾遇敵軍要求獻上人頭當祭品，因不想濫殺無辜，命令士兵使用肉類混合麵粉，塑成人頭「蠻頭」，因此諸葛亮成為糕餅業祖師爺，這段典故流傳多年。

開工儀式完成後，信眾逐一上香祭拜。記者徐白櫻／攝影
開工儀式完成後，信眾逐一上香祭拜。記者徐白櫻／攝影
歷經一番努力，台東縣糕餅業職業工會終於讓神像有固定場所可祭拜。記者徐白櫻／攝影
歷經一番努力，台東縣糕餅業職業工會終於讓神像有固定場所可祭拜。記者徐白櫻／攝影

台東 包子 饅頭

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