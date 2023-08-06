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大砲瞄準 宜蘭5星賞鳥聖地「八色鳥」上演終極餵雛秀

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
龍泉公園「八色鳥」歷經3次育雛失敗，最近孵化成功，開始進入巢外餵食，吸引各地愛鳥人士趕到，架起大砲把握最後一波難得的餵食秀美拍。圖／呂學麟提供
龍泉公園「八色鳥」歷經3次育雛失敗，最近孵化成功，開始進入巢外餵食，吸引各地愛鳥人士趕到，架起大砲把握最後一波難得的餵食秀美拍。圖／呂學麟提供

被譽為五星賞鳥聖地的宜蘭三星鄉龍泉公園來了一對珍貴稀有「八色鳥」，歷經3次築巢失敗，最近進入第4次築巢並且孵化成功，開始進入巢外餵食，吸引各地愛鳥人士紛紛趕到，架起大砲瞄準公園中庭，把握最後一波難得的餵食秀美拍。

「八色鳥」列為亞洲鳥類紅皮書的瀕臨絕種生物、珍貴稀有保育動物，龍泉公園因為近距離可及、停車方便，如廁等環境都非常好，親子飛到公園中庭覓食，美景好拍。由於這次育雛再不成功，夏侯鳥8月就要飛回婆羅洲，所以親鳥爸媽這兩天急著引誘小寶寶出巢、練飛，以免趕不上飛返季節。

宜蘭愛鳥人士呂學麟老師表示，這對八色鳥5月初第一次下蛋，不大順利，第三次轉移陣地下蛋孵化，結果遭到猴群攻擊，整巢敗壞，直到40天前第四次下蛋，大家擔心受到干擾，保密到家。

通常「八色鳥」下蛋孵化10天、再過14天後破殼、巢內育雛滿14天，雛鳥就該離巢，算算前天時間到了，宜蘭生態保育學會公開鳥訊後造成轟動，昨天清晨4點半就有鳥友趕到拍攝，但八色鳥出來的次數不多，匆匆回巢。

下午有鳥友說，其中一隻小寶寶已經離巢，被親鳥帶到廁所後方竹林坡地進行巢外餵食，另外一隻還在巢裡不肯出來，傍晚時分，親鳥飛來飛去進行誘離，但「媽寶」小小鳥仍不肯現身。

負責守護的宜蘭生態保育學會與安農溪總體發展協會在現場拉起封鎖線，避免鳥友架大砲一窩蜂往前擠，不小心搞砸最後一波巢外餵食秀，呼籲大家遵守拍鳥規則，鳥爸媽會帶小小鳥出來中庭餵食讓大家拍好拍滿，請不要跨越封鎖線。

宜蘭龍泉公園的八色鳥展開最後一波巢外餵食秀，吸引各地鳥友趕到，架起大砲瞄準公園中庭，等待捕捉美拍。圖／張克昌提供資料照
宜蘭龍泉公園的八色鳥展開最後一波巢外餵食秀，吸引各地鳥友趕到，架起大砲瞄準公園中庭，等待捕捉美拍。圖／張克昌提供資料照
龍泉公園「八色鳥」歷經3次育雛失敗，最近孵化成功，開始進入巢外餵食，吸引各地愛鳥人士趕到，架起大砲把握最後一波難得的餵食秀美拍。圖／呂學麟提供
龍泉公園「八色鳥」歷經3次育雛失敗，最近孵化成功，開始進入巢外餵食，吸引各地愛鳥人士趕到，架起大砲把握最後一波難得的餵食秀美拍。圖／呂學麟提供

八色鳥 宜蘭

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