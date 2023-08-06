大砲瞄準 宜蘭5星賞鳥聖地「八色鳥」上演終極餵雛秀

被譽為五星賞鳥聖地的宜蘭三星鄉龍泉公園來了一對珍貴稀有「八色鳥」，歷經3次築巢失敗，最近進入第4次築巢並且孵化成功，開始進入巢外餵食，吸引各地愛鳥人士紛紛趕到，架起大砲瞄準公園中庭，把握最後一波難得的餵食秀美拍。

「八色鳥」列為亞洲鳥類紅皮書的瀕臨絕種生物、珍貴稀有保育動物，龍泉公園因為近距離可及、停車方便，如廁等環境都非常好，親子飛到公園中庭覓食，美景好拍。由於這次育雛再不成功，夏侯鳥8月就要飛回婆羅洲，所以親鳥爸媽這兩天急著引誘小寶寶出巢、練飛，以免趕不上飛返季節。

宜蘭愛鳥人士呂學麟老師表示，這對八色鳥5月初第一次下蛋，不大順利，第三次轉移陣地下蛋孵化，結果遭到猴群攻擊，整巢敗壞，直到40天前第四次下蛋，大家擔心受到干擾，保密到家。

通常「八色鳥」下蛋孵化10天、再過14天後破殼、巢內育雛滿14天，雛鳥就該離巢，算算前天時間到了，宜蘭生態保育學會公開鳥訊後造成轟動，昨天清晨4點半就有鳥友趕到拍攝，但八色鳥出來的次數不多，匆匆回巢。

下午有鳥友說，其中一隻小寶寶已經離巢，被親鳥帶到廁所後方竹林坡地進行巢外餵食，另外一隻還在巢裡不肯出來，傍晚時分，親鳥飛來飛去進行誘離，但「媽寶」小小鳥仍不肯現身。