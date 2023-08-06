宜蘭石城漁港段 規畫自行車道

交通部公路總局與觀光局推宜蘭外澳到石城漁港自行車道，共分7段，最北段是懷德橋到石城漁港為宜蘭縣府代辦，長約4公里，預估耗資3億元，目前基本設計已送往觀光局審查，若順利可能今年11月開工，工期600個日曆天，約2年後完工。

宜蘭縣自行車道路網從蘇澳新站到外澳車站，從烏石港北開始，往北路段連貫性較低，騎士須騎到台2線上，公路總局為保障安全，與觀光局、宜蘭縣府、河川局等單位決定建外澳到石城漁港的自行車專用道，全長約20.3公里，分為7段。

最北的懷德橋到石城漁港段，由縣府代辦，公路總局原本估計耗資1.4億元，縣府與監造單位設計過程中考量安全性與材質，加上增設休憩空間，目前估計預算為3億元，已完成基本設計送審，目前同步細部設計和生態檢核，通過後發包開工，工期為600個日曆天。

監造單位說明，預計車道寬2.5公尺，將新闢3公里左右的路段，加上原有1公里的路段，總長4.16公里，基本上由台2線與鐵路平行外推，採取自然工法減少對礁石海岸的影響，也會開出樹穴保留老樹；除了自行車道，另外在石城漁港、石城車站、大里車站一帶規畫景觀休憩區，供騎士休息拍照。

縣府工旅處表示，石城漁港到懷德橋段是本次計畫中規模最大、耗時最長的區段，代辦費用增加了1倍以上，據了解公路總局初步同意，不過希望費用不要再增加。前天辦設計說明會，地方大都支持，盼新的自行車道與五漁村串聯帶動觀光。