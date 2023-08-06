花蓮「恐怖路口」 半年4235件罰單

花蓮縣花蓮市中山路與建國路口去年9月啟動科技執法，曾因辨識誤差開錯罰單，一度暫停，今年初重啟，半年來開出超過4千張罰單，以跨越雙白實線違規最多。縣警局表示，該路口交通事故不多且車流動線複雜，考慮取消跨越雙白實線，改取締車輛不停讓行人，縣府也規畫路口改善工程。

中山路與建國路都是花蓮市區要道，屬於不對稱路口，警察局去年在路口設置動態違規科技執法系統，取締項目包括闖紅燈、跨越雙白實線、未依規定兩段式左轉及紅燈右轉。

系統啟用後，議員楊華美曾一天接獲多達8人反映收到「烏龍罰單」，陳情人說，明明經過時沒有行人，卻收到「不暫停禮讓行人」的2000元罰單。警察局考量用路人因駕駛習慣、路邊禁停的紅線斑駁而不慎被罰，去年11月15日起暫停執法，今年1月1日恢復。

縣警局交通隊統計，重啟執法後，今年截至6月底共開出4235件罰單，平均一天超過20件，縣警局還專程前往宣導提醒駕駛注意，仍有民眾抱怨，收到罰單才發現路口有雙白線，還有南區的民眾到花蓮市洽公，因不熟悉路況，不慎吞下一張600元罰單，直說「這個路口好恐怖」。

楊華美近日再邀集會勘，交通隊長張博皓表示，從統計數字分析，這個路口交通事故不是很多，但車流動線相當複雜，考慮把科技執法的「違規跨越雙白實線」改成「取締車輛不停讓行人」，其餘執法項目不變，目前還在研議評估。

建設處指出，目前規畫將該路口調整為正交路口，使行車動線更加順暢。