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台東熱氣球場地即時影像 驚見會走路的帳篷

中央社／ 台東縣5日電

今天早上有民眾想知道台東熱氣球活動狀況，打開4K即時影像，看到1個帳篷從畫面的右邊移動到左邊，許多小朋友驚訝地喊「怎麼會走路」。綜合大家研判，應該是帳篷內有人。

每到例假日台東熱氣球嘉年華活動比平日還有看頭，增加造型球和自由行、繫留等。張姓民眾說，早上打算與女朋友前往鹿野觀賞熱氣球，但一早起床發現氣候不佳，因此先打開手機看即時影像以免撲空，沒想到就發現逗趣的畫面。

重回即時影像，清晨工作人員原本準備要讓熱氣球升空時忽然下雨，於是宣布活動停止，人群逐漸散去，上午6時10分畫面的右邊出現1頂帳篷往左邊移動，旁邊小朋友驚見高喊「怎麼會移動」，帳篷下方隱約可看到有人腳。

交通及觀光發展處代理處長江慧卿說，她接到反映後檢視畫面，和同事研究結果研判有人要移動帳篷，剛好又下雨，於是躲在帳棚下移動帳篷。

江慧卿說，今天早上下雨熱氣球活動取消，邁入第13年的熱氣球嘉年華活動到8月28日，每場佳評如潮，歡迎民眾把握機會到台東觀賞，也可透過熱氣球場地的4K即時影像觀看。

另外，交觀處最近新增華源曙光觀景平台即時影像，能看到整個海灣沙灘全景，清晨還能看到太平洋上的天文曙光，運氣好還能碰上南迴鐵路列車經過，只要透過電腦及手機就能線上觀賞，非常方便。

江慧卿說，除了華源、高台即時影像外，還有5處4K觀光即時影像攝影機分別設置在「多良車站」、「池上天堂路」「杉原灣」、「富山漁業資源保育區」及「金樽漁港」等，白天或晚上24小時都能清楚看到零時差線上美景。

熱氣球嘉年華 台東

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