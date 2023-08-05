台東山區持續下雨 嘉明湖國家步道延長封閉至8日

農業部林業及自然保育署台東分署今天表示，原定6日開放的嘉明湖國家步道，因山區持續下雨，延長封閉至8日，接受已預約向陽及嘉明湖山屋住宿的山友全額退費。

農業部林業及自然保育署台東分署今天中午發布新聞稿表示，因颱風卡努動向引導的西南氣流影響，中央氣象局發布台東山區有局部大雨發生，目前向陽山區及嘉明湖國家步道沿線持續因降雨，導致步道沿線部分路段發生地面逕流，為考量山友安全，嘉明湖國家步道、向陽山屋及嘉明湖山屋延長封閉至8月8日。

台東分署表示，有關嘉明湖國家步道封閉期間核准住宿山友，可電洽林業署台東分署申請全額退費，退費標準以全隊為主，不接受個人退費，退費申請及諮詢可於上班時間電洽089-324121轉分機705、713，或以e-mail （聯絡信箱t324121@gmail.com）告知退款資訊。

有關後續開放情形將視現場實際情況滾動式調整，亦將公告於嘉明湖步道網站、台灣山林悠遊網及愛上嘉明湖臉書粉絲專頁。