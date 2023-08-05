部落凝聚共識 慕谷慕魚朝自然人文生態景觀區規劃

花蓮秀林鄉銅門村人氣景點慕谷慕魚因坍方封閉7年，重建隧道上月通車後，仍不對外開放，當地部落有共識成立自然人文生態景觀區，採付費、導覽人員陪同進入，預計需1年籌備期。

通往慕谷慕魚生態廊道的銅門1號隧道2016年崩塌，行政院公共工程委員會全額補助新台幣1億6000萬餘元增設明隧道、排水及護坡工程，今年7月1日完工通車。

隧道通車後，考量沿線道路仍有改善需求，初步僅開放當地族人、台電工程人員進入，許多遊客誤以為可進入玩水，都被擋管制哨前由警方勸離。

鄰近依柏合部落、銅門部落皆有共識成立「崖勇蘇漾自然人文生態景觀區」，並朝向付費、培訓部落專業解說員等方向規劃。依柏合部落昨晚舉行部落會議通過，銅門部落預計10月召開部落會議。

銅門部落會議主席葉順清今天告訴中央社記者，7月初通車後有大批遊客進入，河床、路邊隨處可見垃圾，且道路狹窄、車輛太多，造成交通壅塞，影響族人生活，且沿線仍有多處易落石地區，遊客進出有安全疑慮。

葉順清說，部落歡迎遊客進入，但需要完善規劃，部落持續與專家學者討論，就交通、導覽、環境維護及管理面向討論，預計10月舉行部落會議決議，呼籲外界再多點耐心。

秀林鄉公所指出，兩部落雖有共識成立自然人文生態景觀區，仍需經過部落會議決議，公所會將決議送花蓮縣府觀光處審查，作業時間約需1年。

對於外界質疑通車卻不開放，花蓮縣府回應，依內政部警政署公告銅門地區山域為山地經常管制區，需申請入山證，考量沿線仍有落石，目前維持不開放申請入山，與自然人文生態景觀區成立期程無關。