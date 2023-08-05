台東嘉明湖不再是荷包蛋 水位喝飽滿至旁邊箭竹

颱風杜蘇芮日前帶來豐沛雨量，因缺水被形容像荷包蛋的台東嘉明湖終於「喝飽了」；不僅滿水位，因卡努接續降雨，湖水已滿到湖旁箭竹；不過，因山區持續下雨目前尚未開放。

臉書（Facebook）「愛上嘉明湖」粉絲專頁日前貼出好消息，嘉明湖不再是荷包蛋了，因颱風杜蘇芮帶來豐沛雨量，嘉明湖滿水位。山友看到好消息紛紛留言「哇唷，好久沒滿水位了」、「好久沒有見過嘉明湖滿水位了」、「請教…這水位已極限…不會再滿嗎？」

粉專訊息為嘉明湖熊出沒企業社清潔員杜忠智日前從山上傳回消息指出，颱風杜蘇芮過後，他於8月1日巡視步道和嘉明湖，步道狀況良好沒有損壞，更讓人高興的是嘉明湖喝飽了，「已經滿水位」。這幾天加上颱風卡努持續灌水，「她 （嘉明湖）拚命地喝，現在已經淹到箭竹了。」

農業部林業及自然保育署台東分署自然保育科長林孟怡接受中央社記者電話訪問表示，颱風杜蘇芮過後嘉明湖原本在8月1日開放，但又因颱風卡努封閉，原定8月6日開放，但山上雨還很大，南橫公路狀況至今仍不穩定，因此何時開放還未定，已登記嘉明湖和向陽山屋的山友會全額退費。

中央氣象局台東氣象站主任黃嘉美表示，南橫向陽雨量監測，颱風杜蘇芮期間，從7月25日下午至7月28日下午累積72小時的降雨量為732.5毫米。