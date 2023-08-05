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暑假就去關山碾米廠找尋「迷濛鹿」遊客直呼好療育

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東關山農會碾米廠紅外牆出現一隻五彩迷濛鹿，吸引許多遊客專程來「找鹿」。記者徐白櫻／攝影
台東關山農會碾米廠紅外牆出現一隻五彩迷濛鹿，吸引許多遊客專程來「找鹿」。記者徐白櫻／攝影

今年「縱谷大地藝術季-漂鳥197」8件作品建置完成，台東關山農會碾米廠紅外牆出現一隻五彩鹿，欲言又止的雙眸彷彿訴說千言萬語，萌樣吸引許多遊客專程來「找鹿」，可愛小鹿療育人心。關山鎮長彭成豐說，這次作品吸引多人深入鄉間小路拍照打卡，歡迎大家來關山體驗慢活城鎮的人文氣息。

農業部農村發展及水土保持水台東分署（原水保局台東分局）推動的縱谷藝術季進入第5屆，今年藝術設置從池上向南延伸至關山及鹿野，池上鄉3件、關山鎮2件及鹿野鄉3件，總共8件。邀請9位國內外藝術家參與創作，增加遊客駐足及停留縱谷時間。

關山鎮有兩件作品，國內新銳藝術家何彥霖的「心之地」位在東七線關山農會碾米廠外牆上，紅色底色搭配繽紛彩鹿，遊客無須進入碾米廠，只要繞去後方就能看見這件亮眼作品。另件「山、陽光與蛇」，位在親水公園觀景台。

鎮公所指出，何彥霖的作品高27公尺、寬10公尺，搭乘增高機完成創作，五彩鹿欲言又止般的雙眸遠眺遠方山谷，彷彿在找一個能夠真正了解自己的那個人。英國藝術家喬治‧霍華斯George Howarth駐地創作「山、陽光與蛇」，展現山脈、石頭、土，加上台灣獨有的野生動物構想作品樣貌。

鎮長彭成豐說，鎮公所提供多處地點給藝術家思考，最後擇定兩處，兩件作品都得到不錯迴響，農會碾米廠外牆的迷濛鹿非常受矚目，吸引遊客進入鄉間小路，找尋作品也來觀看美麗稻田，留下美好回憶。

英國藝術家喬治‧霍華斯George Howarth駐地創作「山、陽光與蛇」，設在關山親水公園。圖／取自彭成豐臉書
英國藝術家喬治‧霍華斯George Howarth駐地創作「山、陽光與蛇」，設在關山親水公園。圖／取自彭成豐臉書
國內新銳藝術家何彥霖作品「心之地」位在東七線關山農會碾米廠外牆上，要從碾米廠後方觀看的視角比較完整。記者徐白櫻／攝影
國內新銳藝術家何彥霖作品「心之地」位在東七線關山農會碾米廠外牆上，要從碾米廠後方觀看的視角比較完整。記者徐白櫻／攝影
關山農會碾米廠紅外牆出現一隻五彩迷濛鹿，鎮長彭成豐也專程來打卡行銷。圖／取自彭成豐臉書
關山農會碾米廠紅外牆出現一隻五彩迷濛鹿，鎮長彭成豐也專程來打卡行銷。圖／取自彭成豐臉書

藝術家 台東 農會

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