暑假就去關山碾米廠找尋「迷濛鹿」遊客直呼好療育

今年「縱谷大地藝術季-漂鳥197」8件作品建置完成，台東關山農會碾米廠紅外牆出現一隻五彩鹿，欲言又止的雙眸彷彿訴說千言萬語，萌樣吸引許多遊客專程來「找鹿」，可愛小鹿療育人心。關山鎮長彭成豐說，這次作品吸引多人深入鄉間小路拍照打卡，歡迎大家來關山體驗慢活城鎮的人文氣息。

農業部農村發展及水土保持水台東分署（原水保局台東分局）推動的縱谷藝術季進入第5屆，今年藝術設置從池上向南延伸至關山及鹿野，池上鄉3件、關山鎮2件及鹿野鄉3件，總共8件。邀請9位國內外藝術家參與創作，增加遊客駐足及停留縱谷時間。

關山鎮有兩件作品，國內新銳藝術家何彥霖的「心之地」位在東七線關山農會碾米廠外牆上，紅色底色搭配繽紛彩鹿，遊客無須進入碾米廠，只要繞去後方就能看見這件亮眼作品。另件「山、陽光與蛇」，位在親水公園觀景台。

鎮公所指出，何彥霖的作品高27公尺、寬10公尺，搭乘增高機完成創作，五彩鹿欲言又止般的雙眸遠眺遠方山谷，彷彿在找一個能夠真正了解自己的那個人。英國藝術家喬治‧霍華斯George Howarth駐地創作「山、陽光與蛇」，展現山脈、石頭、土，加上台灣獨有的野生動物構想作品樣貌。