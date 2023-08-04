惡火奪2命代價沉重 礁溪窄巷畫紅線亡羊補牢

宜蘭礁溪鄉興農路1巷火災奪走2條生命，住戶抗議道路狹小、車輛違停，消防車無法順利進入延誤救災時間。礁溪鄉公所今天與縣議員林聰池、消防局等會勘，初步確定將改畫紅線，設置消防栓、拓寬路面。住戶感嘆，亡羊補牢雖為時未晚，代價卻太沉重。

縣府交通處表示，縣內狹小巷弄不少，大多屬於鄉鎮市公所主管道路，已通函各公所清查轄內狀況彙整，若同樣有道路狹小、車輛難進出，可能導致救災延誤的區域，應盡快繪測紅線。礁溪鄉公所工務課表示，將盡快在下周一前完成公文簽呈，畫設紅線，消防栓、路面拓寬也會按照現況優先處理。

今年7月24日下午，礁溪鄉興農路1巷發生火災，造成83歲林姓老婦與她58歲的兒子死亡。當地住戶表示，聯外道路只有興農路1巷，路面狹小又畫設白線，許多車輛違停，發生火警時消防車根本進不來，之前多次向公家機關反映，卻都不了了之。

礁溪鄉公所今天與各單位會勘，討論是否畫設紅線、增設消防栓並拓寬路面。林聰池表示，現在已經是亡羊補牢，應該盡快改善，除了改畫紅線，應動用特別預算優先設置消防栓與拓寬路面，避免憾事再發生；鄉公所、鐵路局、自來水公司與民眾皆同意。

消防局礁溪分隊指出，鄉內甚至縣內道路狹小的住宅區不只此處，一般遇到此種情況會讓小車先進入，再從消防栓接水管增強水量，興農路1巷內沒有消防栓，才會造成水力不足，這次除了會增設消防栓，也分發住警器宣導安裝，盼民眾提前得知火警逃生。