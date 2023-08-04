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蘇花改蘇澳至和仁段刨鋪路面 8日至10日分段施工須改道
公路總局將於8日起一連三天，在台9線蘇花改蘇澳至花蓮和仁路段，分時段施工刨鋪路面，今天公布管制時段和路段，提醒用路人屆時配合交管人員指揮，改走台9丁線。
公路總局南澳工務段表示，3天施工管制路段及時段分別為：8日上午9時至下午4時，蘇花改南澳至和平路段（台9線124k+497~145+061），北上線將封閉。
9日上午9時至中午12時，蘇花改和中至和仁路段（台9線148k+645~154k+149）的「南下線」道路將封閉，中午12時至下午4時改為「北上線」道路封閉；10日上午9時至下午4時為蘇澳至東澳路段（台9線104k+130-113k+420）的 「南下線」道路封閉，
公路總局提醒用路人配合現場交維人員指揮，屆時遇到道路封閉施工時，改走台9丁線。若施工當天遇雨延期，將另行公告。
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