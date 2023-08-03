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「人命換來的重大工程」蘇澳溪分洪工程54億 中央全補助
宜蘭縣政府歷經爭取10餘年，全國第二座的分洪道工程「蘇澳溪分洪工程計畫」獲中央全額補助54億元，地方無需配合款，有助解決水患，讓人欣喜。但當地人永遠忘不了13年前梅姬颱風狂襲蘇澳大淹水，造成38人死亡，7年前杜鵑颱風刮起17級強風，接連颱風重災，不免感嘆「這條分洪道工程是人命換來的」。
蘇澳鎮位於宜蘭以南，台灣東北角，三面環山，許多颱風在太平洋地區生成，只要往西北走，這裡經常是遭受颱風侵襲的區域，位處迎風面的蘇澳鎮，年雨量在全國各鄉鎮市中名列前茅，地震也多。
民國99年梅姬颱風造成38人死亡、96受傷，市區淹水深3公尺多，105年杜鵑颱風掀起17級以上陣風，吹毀蘇花改工程屋屋頂，如此艱險氣候環境，行政院破例全部負擔蘇澳溪分洪工程經費，原本地方政府20%配合款全都免了。
縣府水利資源處表示，梅姬颱風重災之後，地方就爭取水利改治，但是分洪分流才能根本解決問題，蘇澳溪是縣管河川，地方經費困難，縣府希望中央全額補助，但行政院主計總處依規定要求配合款，案子送到政務委員吳澤成手上，考量蘇澳地區特殊性，治水不能再等，要求水利署全額補助。
水資處表示，蘇澳溪水原本大多排入軍港與商港兼用的蘇澳港，土沙淤積塞港，恐有礙軍港船隻進出，不利國防安全，未來分洪水流至內埤海岸南側，不要進入蘇澳港區，土沙有助於填補內埤海邊。
「蘇澳溪分洪工程計畫」總經費54.13億元，分洪隧道主要設施為長度約2.4公里、斷面寬約10.2公尺、防砂壩、攔河堰及魚道等設施，預計2027年竣工，這也是繼新北市員山子分洪道後，全國第二座分洪道工程，得來不易，宜蘭人及蘇澳鎮民格外珍惜。
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