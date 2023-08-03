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焚風飆破39度 台東逾9小時如烤箱冷飲店生意大賣

中央社／ 台東縣3日電
台東今吹焚風，熱翻了，市區冰店吃冰現人潮。聯合報系記者尤聰光／攝影
台東今吹焚風，熱翻了，市區冰店吃冰現人潮。聯合報系記者尤聰光／攝影

台東從清晨5時許出現焚風，下午1時20分氣溫更飆破攝氏39度，持續36度的熱風吹逾9小時，冷飲店生意大賣；台東氣象站研判，今晚到明天都還會有焚風現象。

中央氣象局台東氣象站主任黃嘉美告訴中央社記者，台東市區清晨5時許戶外溫度已經超過攝氏34度，其後開始往上升，清晨6時32分已經升到36.3度，中午12時30分，台東縱谷鹿野鄉瑞和村瑞和氣象站觀測到氣溫達攝氏38.4度，下午1時20分台東市台東氣象站更飆破攝氏39度。

黃嘉美說，焚風截至下午2時30分已經持續吹超過9小時，台東宛如烤箱，預測今晚到明天還會有焚風。

今天冷飲店生意大賣，台東縣消防局人員帶著搜救犬前往台東市活水湖訓練兼泡湯消暑；不過釋迦農則做白工，這幾天晚上幫釋迦花授粉，碰上焚風就失效。

黃嘉美表示，受到颱風外圍環流引進的西南氣流，從西部翻過中央山脈降落台東時，變成乾燥空氣，每下降1千公尺，溫度就會上升10度，就是焚風現象。

台東 釋迦 搜救犬

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