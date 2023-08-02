基隆34處土石流潛勢溪保全戶撤離準備 基隆嶼等封閉2天

卡努颱風逼進北台灣，基隆市長謝國樑在防災會報表示，已將沿海岸際港口區域19處公告劃定警戒區域，通知目前34處土石流潛勢溪保全戶，做好防颱與撤離準備。市府並公布，基隆嶼及觀光據點3到4日封閉2天，請民眾注意安全。

謝國樑下午3時，參與行政院長陳建仁所主持防災視訊會議，指出基隆市應變中心在昨晚8時30分開設三級應變，並將沿海岸際港口區域19處公告劃定警戒區域，通知基隆市目前34處土石流潛勢溪保全戶，做好防颱與撤離準備，若有需要中央協助之處，將會向行政院提出反映。

目前市府都發處、工務處已加強工地自主加固防颱整備，七個行政區已完成相關防災整備工作，災民收容所共設有156處據點，可收容約兩萬名民眾，消防局各分隊亦完成防汛搶救器材整備，市府籲請土石流警戒區域應提高警戒，如有任何問題可向消防局協助救援，期盼能將風災影響降至最低。

基隆市政府觀銷處公布，觀光據點預防性封閉2天，包含基隆嶼、大武崙沙灘、暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道及大武崙砲台步道等等區域，提醒民眾，隨時注意天氣預報，做好防颱準備，請勿進入觀光據點，以免發生危險。