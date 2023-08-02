快訊

停班課不斷更新／中颱卡努來襲！北北基、宜蘭明放颱風假 各縣市資訊一覽

卡努颱風逼近！未和北北基同步放颱風假 桃園宣布明天正常上班課

風雨強度達標 新北明停班停課

基隆34處土石流潛勢溪保全戶撤離準備 基隆嶼等封閉2天

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府公布，基隆嶼及觀光據點3到4日封閉2天，請民眾注意安全。圖／基隆市政府提供
基隆市政府公布，基隆嶼及觀光據點3到4日封閉2天，請民眾注意安全。圖／基隆市政府提供

卡努颱風逼進北台灣，基隆市長謝國樑在防災會報表示，已將沿海岸際港口區域19處公告劃定警戒區域，通知目前34處土石流潛勢溪保全戶，做好防颱與撤離準備。市府並公布，基隆嶼及觀光據點3到4日封閉2天，請民眾注意安全。

謝國樑下午3時，參與行政院長陳建仁所主持防災視訊會議，指出基隆市應變中心在昨晚8時30分開設三級應變，並將沿海岸際港口區域19處公告劃定警戒區域，通知基隆市目前34處土石流潛勢溪保全戶，做好防颱與撤離準備，若有需要中央協助之處，將會向行政院提出反映。

目前市府都發處、工務處已加強工地自主加固防颱整備，七個行政區已完成相關防災整備工作，災民收容所共設有156處據點，可收容約兩萬名民眾，消防局各分隊亦完成防汛搶救器材整備，市府籲請土石流警戒區域應提高警戒，如有任何問題可向消防局協助救援，期盼能將風災影響降至最低。

基隆市政府觀銷處公布，觀光據點預防性封閉2天，包含基隆嶼、大武崙沙灘、暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道及大武崙砲台步道等等區域，提醒民眾，隨時注意天氣預報，做好防颱準備，請勿進入觀光據點，以免發生危險。

依據中央氣象局預報，因受中度颱風卡努影響，颱風前後期間基隆嶼周邊海象不佳，浪高已達3至4米且有安全之虞，5日起恢復開放登島旅遊。

基隆市政府公布，基隆嶼及觀光據點3到4日封閉2天，請民眾注意安全。圖／基隆市政府提供
基隆市政府公布，基隆嶼及觀光據點3到4日封閉2天，請民眾注意安全。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑表示，已將沿海岸際港口區域19處公告劃定警戒區域，通知目前34處土石流潛勢溪保全戶，做好防颱與撤離準備。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑表示，已將沿海岸際港口區域19處公告劃定警戒區域，通知目前34處土石流潛勢溪保全戶，做好防颱與撤離準備。圖／基隆市政府提供
基隆市政府公布，基隆嶼及觀光據點3到4日封閉2天，請民眾注意安全。圖／基隆市政府提供
基隆市政府公布，基隆嶼及觀光據點3到4日封閉2天，請民眾注意安全。圖／基隆市政府提供

基隆嶼 卡努颱風 土石流

延伸閱讀

謝國樑：8/3是否上班上課 慣例會在晚間8時宣布

基北北桃1200都會通 蔣萬安、張善政、謝國樑同台宣傳

抗癌十多年獲選基隆模範父親 兒子受感召每年捐熱血

基市8校長、園長就職 謝國樑勉勵要成就每個孩子

相關新聞

台東知本溫泉飯店欠稅法拍 五間套房皆同一人購入

台東知本地區的「逸軒溫泉天廈大樓」江姓負責人欠稅500多萬，35間溫泉套房遭法拍，其中7間溫泉套房進入第三拍，價格為二拍...

宜蘭位於「卡努」颱風暴風圈 縣府宣布明天停班停課

「卡努」颱風逐漸逼近，宜蘭縣位於暴風圈的範圍，縣政府表示，根據中央氣象局預報資料，風力可能達到停止上班、上課標準，宣布明...

基隆34處土石流潛勢溪保全戶撤離準備 基隆嶼等封閉2天

卡努颱風逼進北台灣，基隆市長謝國樑在防災會報表示，已將沿海岸際港口區域19處公告劃定警戒區域，通知目前34處土石流潛勢溪...

不讓大地震悲劇重演 花蓮特搜遠赴新加坡、瑞士取經

花蓮近年發生地震大樓倒塌，加上蘇花改縣內有許多長隧道，威脅民眾生命財產安全，救災量能需要與時俱進。花蓮縣消防局特搜大隊持...

宜蘭頭城鎮立游泳池風波暫告落幕 8月8日起恢復實名制開放

宜蘭頭城鎮立游泳池關閉3年後對外開放，鎮民開心，卻有人質疑救生員不足等問題，公所團隊自認為努力遭不實指控，為免捲入風波，...

瀕絕保育類台灣狐蝠 花蓮有穩定族群8月辦夜觀

瀕臨絕種保育類動物台灣狐蝠全台僅約200隻，花蓮觀察紀錄目前棲息約50隻，是台灣唯一穩定的族群；縣政府8月份將辦理6場次...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦