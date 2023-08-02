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瀕絕保育類台灣狐蝠 花蓮有穩定族群8月辦夜觀

中央社／ 花蓮縣2日電
瀕臨絕種保育類動物台灣狐蝠全台僅約200隻，花蓮觀察紀錄目前棲息約50隻，是台灣唯一穩定的族群。圖／花蓮縣農業處提供
瀕臨絕種保育類動物台灣狐蝠全台僅約200隻，花蓮觀察紀錄目前棲息約50隻，是台灣唯一穩定的族群。圖／花蓮縣農業處提供

瀕臨絕種保育類動物台灣狐蝠全台僅約200隻，花蓮觀察紀錄目前棲息約50隻，是台灣唯一穩定的族群；縣政府8月份將辦理6場次夜觀活動，帶領民眾認識黑夜中的珍稀嬌客。

依學者調查，狐蝠在花蓮紀錄到穩定族群，若加上龜山島、綠島族群，估計約200隻。在許多研究者眼中，台灣狐蝠與石虎、黑熊、水獺並列「4大神獸」。因臉長得像狐狸得名，大眼金脖為主要特徵，展翼可達1公尺，常於夜間出沒，由於台灣狐蝠與人類生活領域重疊，常面臨食物來源減少及人為干擾壓力。

花蓮縣政府農業處今天發布訊息表示，去年首次舉辦夜間生態導覽活動，廣受各界好評，為加深民眾對台灣狐蝠的保育認知，今年再次舉辦台灣狐蝠夜間生態導覽，透過不打燈、不干擾的方法，介紹台灣狐蝠的食源植物，並實地觀察狐蝠活動的痕跡，讓民眾能更加認識。

縣長徐榛蔚表示，因為狐蝠棲地領域和人類活動範圍高度重疊，希望藉由導覽活動，讓民眾了解台灣狐蝠對生態的重要性，一起共同守護狐蝠，打造花蓮成為台灣狐蝠友善城市。

夜間生態導覽體驗活動共6場次，日期分別為8月21、22、23、24、28、29日，民眾可至農業處臉書報名。生態導覽活動於晚間6時50分在北濱公園公廁旁集合，晚間7時至9時有專人帶領觀察，每場次限20人，參與民眾請攜帶手電筒，穿著包鞋及長褲，並自備飲水，做好防蚊措施。

花蓮 徐榛蔚

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