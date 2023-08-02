基隆德安復興路口複雜居民提心吊膽 交通處：強化改善

基隆市中山區復興、德安路口，因有大型社區完工，導致交通動線相當複雜，五叉路交通動線複雜，有五個時相，交通事故頻傳，昨晚又發生一件女騎士死亡車禍，居民過馬路都得提心吊膽。議員認為路口轉彎應有更清楚標誌及指示。交通處表示，會再檢視如何強化交通設施改善。

此路口因國道三德安路交流道下來車流多，原本大型社區林立，近來又有大型建案完工，增加數百住戶，社區新闢的道路入口，讓原本的道路變成五叉路，交通動線因而變複雜。

警方說，廖姓七旬老翁昨晚開車在基隆市德安路、復興路口，撞上停在路口等紅燈的吳姓女騎士，拖行約50公尺直到撞上人行道電信箱才停止，吳女被救出送醫不治。廖男供稱車子失控暴衝撞上，警今報請檢方相驗調查釐清。

市議員施偉政昨晚到場關心，他說，該路口相當複雜，有5個時向，再加上現在有新型社區進駐，目前路口複雜程度更加提升，車禍頻傳，居民反映多次，是非常危險的路口。

施偉政建議基隆市政府改善作為，針對該路口不論是從德安路轉復興路或復興路轉德安路，應做更清楚的標誌及指示，才能提升行車環境，避免悲劇再發生。

交通處長王圳宏說，此路口較複雜，今年2月市長謝國樑已親臨會勘，將該路口臨時時相改變，調整為24小時全時段三時相進行管制。5月也已經在該路口加畫綠斑馬行穿線，強化用路人交通安全。

王圳宏表示，昨天發生A1車禍事故，目前了解天候因素影響及駕駛人交通肇事責任較大，但後續會等警察局邀集相關單位進行A1事故會勘，釐清權責，如需強化交通設施，會盡速設置再精進改善。