「神明找地」蓋廟花2億元卻成違建 宜蘭首次拆2千坪大廟

宜蘭冬山鄉「慈濟祖宮」早年因冬山河整治拓寬拆除，另在附近蓋小廟，後經神明指示於109年在小廟旁蓋新廟，由於用地不符，近2000坪樓地板面積全屬違建，鄉公所通報勒令停工、縣府要求拆除，其間兩度被送法院強制執行，廟方仍拒絕拆除，縣府訂明天展開強拆行動。

針對宮廟違建，通常廟方在接獲政府勒令停工及拆除通知時，一般都會配合自行主動拆除。此案從109年被鄉公所查報違建勒令停工，至今數年來都沒有主動拆除，縣政府走完所有法律程序後決定強制拆除。縣政府建設處表示，這是第一次拆除宮廟，且是規模頗大的宮廟。

「慈濟祖宮」當地頗負盛名，宮廟主事者經商有成、回饋地方，近年來常舉辦慈善公益，但因宮廟蓋在特定農業區農牧用地，不符合特定目的事業用地，即使陳情多次也無法變更為合法用地，繼續興建。

縣政府建設處第一次函送法院強制執行時判緩起訴，地政處依違反區域計畫法開罰60萬元，並且第二次再送法院，判緩刑3年、有期徒刑6個月，得易科罰金，即便兩度送法院，廟方卻毫無動靜。

據了解，新宮廟3層樓建築，樓地板面積約5772平方公尺、近2000坪，廟方投入近2億元興建經費，此案引起檢調關切，縣政府已經通知會同警方及拆除大隊，明天展開強制拆除行動。