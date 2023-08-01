抗癌十多年獲選基隆模範父親 兒子受感召每年捐熱血

基隆市仁愛區光華里今年選出的模範父親余建春，他在58歲時罹患肝內膽管癌，14年來歷經多次的開刀與化療，到最後自我調養，每天靠堅強意志對抗病痛，仍熱心助人。他的兩個兒子受到感召，每年都熱心捐血助人，余建春分享抗癌的過程，讓很多里民了解到健康和助人的重要。

今年72歲的余建春曾是中華電信技術人員，民國98年退休，他獲選模範父親的理由跟別人不太一樣，光華里長陳世豐說，余先生是一位了不起的抗癌英雄，經過多次的開刀和化療，始終沒有打倒他，而且還熱心助人。

余建春說，治療的過程中除了按醫生的醫療過程，自我的調養和信心也非常重要，要有正確的觀念，他原本被認定生命所剩無幾，但至今已經抗癌十多年，家庭的信念與關懷，是讓他能努力撐下去的因素。

余建春表示，經過多次的開刀，他看到很多癌症病患到最後只想靠醫療，其實要靠自己建立信心、自我免疫力的提升，自己的堅持非常重要，現在他從飲食的調養，身體恢復的很好。

余建春的兩個兒子受父親抗癌過程及熱心助人感召，兩人每年都捐血，大兒子余治明累計血小板與全血已捐72次，每年都捐多次，他說，「我響應父親抗癌的艱辛，也捐出熱心幫助需要的人」。

仁愛區模範父親及好人好事代表表揚活動，今天在仁愛區行政大樓舉行，市長謝國樑、議長童子瑋頒發獎牌表揚30位模範父親及14位好人好事代表。謝國樑說，期待他們的精神能成為社會各界表率，營造社會風氣良善和樂。