南島台東隊前進夏威夷 參加支架大洋舟賽

台東縣首次組隊以「南島‧台東隊」前進夏威夷，參加皇后盃支架大洋舟比賽，縣府文化處舉辦南島小聚行前會議，縣長饒慶鈴到場聆聽南島經驗分享，為團員加油打氣。

饒慶鈴表示，這是台東隊的第一次，也是台灣的第一次，可以站在國際舞台，參加世界盛事「夏威夷皇后盃支架大洋舟比賽」，讓世界看看台灣、台東這個原鄉「母親的島」。

饒慶鈴指出，台東參與的不單單只是比賽，最重要的是與南太平洋各個國家展開文化、航海交流，為明年的太平洋藝術節暖身，並且再次看見台灣在南島生活圈的重要價值。特別感謝夏威夷Kimokeo Foundation創辦人Uncle K遠道而來，引領大家認識夏威夷舟楫文化的精隨，也因為這次參與皇后盃支架大洋舟賽，讓台東再次以舟船連結太平洋航向南島世界。

「面對太平洋，台東站在世界的第一線，有最長、最美麗的海岸線，可是海洋對於台東人而言，曾經只能遠遠觀看，要綻放台東藍就是要用力划出自己的海，以南島文化首都的使命去連結世界。」饒慶鈴說，此次組成跨部落的南島台東隊前往夏威夷，期待有更多的部落族人有機會與南島世界交流，從世界南島的角度看台灣，我們會發現自己族群文化的可貴

台東縣政府文化處長李吉崇表示，在台東隊啟航前，舉辦南島在地對話平台，營造一個大家交流的園地，認識國際南島文化對於台灣的重要性，可以在文化的氛圍、部落傳統中，詮釋永續的生活態度，學習文化、落實生活，懂得珍惜與分享。

會議中特別邀請台灣大洋支架舟發展協會理事長江伊茉、夏威夷國寶級大師Kimokeo Kapahulehua、台東獵人學校創辦人Sakinu、新香蘭部落總幹事呂約翰等分享與世界交流的經驗、台灣在南島圈的重要性，逐步打造台東成為南島文化首都。