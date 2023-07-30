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勤奮苦讀出頭天 謝茂川當老師退休又當羅東鎮里長獲表揚

聯合報／ 記者戴永華/即時報導
當老師退後休又擔任里長的例子並不多，宜蘭羅東鎮公所選出來的模範父親謝茂川今接受鎮長吳秋齡表揚，並進一步提報縣府表揚。圖／羅東鎮公所提供
當老師退後休又擔任里長的例子並不多，宜蘭羅東鎮公所選出來的模範父親謝茂川今接受鎮長吳秋齡表揚，並進一步提報縣府表揚。圖／羅東鎮公所提供

宜蘭縣羅東鎮公所今天表揚23位模範父親，集祥里推薦的謝茂川提報縣府表揚，他出身貧寒，從小幫家裡務農，為了把握零碎的念書時間，就連走路上學也邊走路邊念書，勤奮苦讀考上師範大學後當老師，退休後熱心公益又擔任里長，對地方付出甚多。

謝茂川的父母親生了9名子女，靠著一畝薄田及打零工養活全家11口人，他從小就很會念書，但家務繁重，9歲時就揹著妹妹煮飯給家人吃，還要到田裡幫忙除草割稻，上學對他而言是件奢侈的事。國小畢業後，家人不同意他升學，所幸經由當時的導師江彰模協助，勸說父親同意讓他升初中，成為翻轉人生的關鍵。

謝茂川先生珍惜得來不易機會，利用零碎時間念書，鄉下走路到市區學校上課要花上1小時，他帶著小手冊，邊走邊念書背單字，成績優異；但因家境困難常繳不出學費，感謝師長幫忙代墊，後來選擇公費的花蓮師範，服務期滿後保送台灣師範大學。

謝茂川從事教職，婚後育有一女一子，他重視子女教育，無論再怎麼辛苦賺錢都要全力供子女讀書。長女謝青芸台大財務金融系畢業後赴美攻讀工商管理碩士，在法國興業銀行台北分行擔任營運總監；長子謝佑林台大數學系畢業後攻讀生物統計碩士，現在擔任台新人壽投資規劃部經理。

「永遠不要忘記在黑暗中替你點過燈的人」是謝茂川教育子女的座右銘，他51歲提早退休，覺得體力尚能服務社會，95年8月起擔任集祥里長16年多，他把學校教學的那一套用於服務里民，關懷困苦里民，集結自身與各界之力幫助當事人渡過難關，曾榮獲內政部特優里長殊榮，現年76的他今年榮獲模範父親，實至名歸。

當老師退後休又擔任里長的例子並不多，宜蘭羅東鎮公所選出來的模範父親謝茂川今接受鎮長吳秋齡表揚， 龐大的里長與親友團成員合影。圖／羅東鎮公所提供
當老師退後休又擔任里長的例子並不多，宜蘭羅東鎮公所選出來的模範父親謝茂川今接受鎮長吳秋齡表揚， 龐大的里長與親友團成員合影。圖／羅東鎮公所提供

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