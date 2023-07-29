纜車自啟安全裝置 遊客懸空18分

花蓮遠雄海洋公園晴空纜車昨下午近2時突然緊急暫停，32名遊客卡在半空，又因車廂內部悶熱，不停搧風，園方在18分鐘內讓遊客全數回到地面，虛驚一場；園方解釋，是因安全偵測系統感應到異常而啟動安全裝置，暫停纜車運行，下午3時重新開放。

海洋公園前天才因杜蘇芮颱風封園，昨天恢復開放，晴空纜車突然暫停，讓遊客嚇了一大跳，有人覺得很悶熱。園方表示，小型纜車內沒有空調，但是上下都有通風口，左右是窗戶；對於受困的遊客已贈送小禮物致意，為了所有遊客的安全，還是得做緊急應變。

海洋公園行銷總監鄧淳仁說，纜車突然停止運轉，並非電力故障，而是安全偵測系統感應到異常。海洋公園纜車和貓空纜車都是來自德國的設備，尤其海洋公園位於東海岸，對於高空纜車的安全性數設定又更加嚴謹，安全偵測相當靈敏。

園方指出，安全裝置自動啟動讓纜車暫停運行，工作人員4分鐘內抵達現場，因颱風才剛過，為避免進水等原因造成故障，第一動作是先做安全復歸，下午2時16分將32名遊客全數疏散回地面，再檢查設備，確認纜車沒有異常，下午3時恢復開放。

鄧淳仁說，安全偵測系統啟動一般有兩個原因，一是設備異常，一個是外力。外力因素若平均風速超過每秒13公尺、瞬間風速超過每秒15公尺，或遊客在纜車上大力跳動，也可能造成纜繩跳動，自動啟動安全裝置。