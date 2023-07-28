基隆八斗子遊艇泊區觀光熱點 遭排汙水彌漫臭味追元凶

基隆市八斗子遊艇泊區，近日民眾陳情港區遭人排放汙水，空氣也彌漫難耐臭味，港區水質惡化不僅造成港內船家的困擾，並已嚴重影響觀光景點形象。但因管線複雜，還找不到汙染元凶，市長謝國樑指示成立專案小組進一步清查暗管、溯源等，一經查獲即重罰。

產發處今天說，近期已多次協同環保局及工務處等單位會勘汙水來源，並進行港區周邊陰井、水溝垃圾清除，但周邊管線複雜仍需清查，才能有效阻斷汙水排入漁港的源頭，並開罰。

居民指和附近一家食品廠有闗，環保局多次派員到食品工廠做檢測，放流採樣分析結果皆顯示尚符合排放水體標準，該廠也否認有排汙水。

市府說，由於排放廢水分為源頭及最後排放處，牽涉管線圖與施工層面，十分複雜，目前與與管線單位釐清中。另針對水汙染處理設施許可內容是否功能或效能不彰、繞管或偷排等疑慮，環保局已安排近期會同環保署北區督察大隊前往勘查，並將彙整相關審查紀錄登載環保署異常分析管考，持續追蹤。

產發處協同環保局及工務處等單位，進行港區周邊管線加強清查，了解源頭排放廢水，並進一步清查暗管、溯源等。若有發現有私接暗管或違規排放汙水等情事將重罰。

市府將進一步將現行排入港區之排水管截流，並接入北港汙水下水道主線道系統。另外，也要求鄰近食品工廠限期改善營運期間氣味及汙水的排放。

產發處表示，八斗子漁港遊艇泊區是北台灣的旗鑑型遊艇港，有超過百艘的遊艇停泊，可媲美國外的遊艇碼頭，旁邊的娛樂漁船碼頭，也是登基隆嶼的遊客登船處，假日遊客眾多，是基隆重要的觀光景點。

居民指出，港區長期出現帶有惡臭的汙水，已經嚴重影響觀光形象及附近居民生活品質。

遊艇港所處的中正區的汙水主幹管工程已完成，目前已開始橫向往各個住商區域延伸，市府將輔導碧砂漁港周邊餐廳及食品工廠早日配合接管政策，將事業廢水及週邊家庭汙水早日接入汙水下水道主幹道，維護觀光景點的休憩品質。