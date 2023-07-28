颱風遠離山區仍有間歇性雨勢 台東嘉明湖封閉至31日

颱風杜蘇芮雖然遠離，但山區仍有間歇性雨勢，嘉明湖封閉至31日，另台東林管處管轄的林道、步道確認安全無虞後再公告開放，知本森林遊樂區休園至31日。

林務局台東林管處育樂課長林孟怡今天下午表示，因颱風帶來豪大雨影響，知本國家森林遊樂區部份林木倒伏及土石崩落，仍在清理中，將休園至31日止；位於金崙溪旁的大武山生態教育館，因位處台東縣政府發布的紅色警戒區域範圍，為確保遊客安全，將休館至8月1日止。

台東林管處管轄除大武觀海步道、鯉魚山步道可於明天開放通行外，其餘錦屏林道、紅石林道、知本林道、利嘉林道、霧鹿及延平林道等6條林道，及麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺道步道東段、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道等7條步道，將進行勘查整備，確認安全無虞後，再行公告開放。

林孟怡表示，嘉明湖國家步道因台20線（南橫公路）道路坍方及颱風外圍環流持續影響，台東向陽山區持續有間歇性大雨發生，考量山友安全，持續封閉至31日止，呼籲遊客及山友暫勿上山，以免發生危險。

有關嘉明湖國家步道封閉期間核准住宿的山友，可電洽台東林管處申請全額退費，退費標準以全隊為主，不接受個人退費。