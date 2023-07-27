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3大徵選活動起跑 打造宜蘭美美「五漁村」旅遊新亮點

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
頭城鎮背山面海，「蘭海、鐵道、五漁村」美景天成，圖為大里火車站與天公廟。圖／縣政府提供
頭城鎮背山面海，「蘭海、鐵道、五漁村」美景天成，圖為大里火車站與天公廟。圖／縣政府提供

宜蘭北緣沿海緊鄰鐵道的五座小漁村，望海寧靜優美、漁產豐富，縣政府串連山海廊帶，爭取中央補助打造「頭城五漁鐵—台灣最美之山海漁鐵博物館」，最近推出3大徵選活動，包括募集蘭海時光影片、票選五漁鐵特色美食、遴選駐村藝術家，引入觀光資源，活絡美美五漁村。

頭城鎮背山面海，烏石港以北「石城、大里、大溪、梗枋、外澳」五座漁港，附近有五個車站，發展成漁村小聚落，有別於義大利的五漁村，讓宜蘭五漁村的人文背景與地景風貌更加多彩，縣政府把這五座漁村串連成長達21公里的觀光廊道，結合山海漁鐵資源，可望成為台灣東北角的旅遊新亮點。

「蘭海、鐵道、五漁村」是未來縣政府與地方共同開發的觀光主軸，為了把五漁村串起來玩，鼓勵搭乘大眾運輸交通工具或徒步進入聚落，徵集「我們的蘭海時光」創意遊玩影片，重點放在五漁村的旅遊隱藏景點與玩法，募集時間8月1日至9月30日，由顧問團評選。

另有頭城五漁鐵特色美食票選，最近已邀請美食專家THOMAS CHIEN Restaurant、LA ONE／品牌創辦人暨廚藝總監簡天才、台版米其林台菜餐廳儂來餐廳主廚黃景龍等名廚，以五漁村在地食材開發特色商品與創意伴手禮，包括冷凍料理包、醬料禮盒、果乾禮盒、雙人食材包等，9月開放民眾網路投票，選出最具代表的五漁鐵創意美食。

為了讓五漁村增添更多藝術色彩，縣政府已著手活化村落閒置空間及鼓勵在地青年返鄉，將於8月1日進行閒置空間徵件，為有意進駐的經營團隊提供舒適、方便的工作環境或工作室，透過與縣府合作把空間轉化成年輕活力的創業基地，未來還會設計適合國內外旅客的遊程，活動詳情可以上頭城五漁鐵官網查詢https://yilan.travel/

五漁村的海鮮美食讓人垂涎，縣政府邀請名廚研發創意料理，舉辦「五漁鐵特色美食票選」。圖／縣政府提供
五漁村的海鮮美食讓人垂涎，縣政府邀請名廚研發創意料理，舉辦「五漁鐵特色美食票選」。圖／縣政府提供
外澳的蘭陽博物館，建築物本身就是一座藝術品。圖／縣政府提供
外澳的蘭陽博物館，建築物本身就是一座藝術品。圖／縣政府提供
台鐵極東的石城火車站是蘭海、鐵道、五漁村的創新據點之一，未來將在停用的月台打造一座輕食景觀餐廳，欣賞無敵海景。圖／縣政府提供
台鐵極東的石城火車站是蘭海、鐵道、五漁村的創新據點之一，未來將在停用的月台打造一座輕食景觀餐廳，欣賞無敵海景。圖／縣政府提供
現撈海鮮成為美味佳餚，宜蘭縣政府邀請名廚研發特色商品與創意伴手禮。圖／縣政府提供
現撈海鮮成為美味佳餚，宜蘭縣政府邀請名廚研發特色商品與創意伴手禮。圖／縣政府提供
宜蘭五漁村的鄰近觀光資源與美食相當豐富，圖為大里的草嶺古道。圖／縣政府提供
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