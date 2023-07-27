聽新聞
test
0:00 / 0:00
3大徵選活動起跑 打造宜蘭美美「五漁村」旅遊新亮點
宜蘭北緣沿海緊鄰鐵道的五座小漁村，望海寧靜優美、漁產豐富，縣政府串連山海廊帶，爭取中央補助打造「頭城五漁鐵—台灣最美之山海漁鐵博物館」，最近推出3大徵選活動，包括募集蘭海時光影片、票選五漁鐵特色美食、遴選駐村藝術家，引入觀光資源，活絡美美五漁村。
頭城鎮背山面海，烏石港以北「石城、大里、大溪、梗枋、外澳」五座漁港，附近有五個車站，發展成漁村小聚落，有別於義大利的五漁村，讓宜蘭五漁村的人文背景與地景風貌更加多彩，縣政府把這五座漁村串連成長達21公里的觀光廊道，結合山海漁鐵資源，可望成為台灣東北角的旅遊新亮點。
「蘭海、鐵道、五漁村」是未來縣政府與地方共同開發的觀光主軸，為了把五漁村串起來玩，鼓勵搭乘大眾運輸交通工具或徒步進入聚落，徵集「我們的蘭海時光」創意遊玩影片，重點放在五漁村的旅遊隱藏景點與玩法，募集時間8月1日至9月30日，由顧問團評選。
另有頭城五漁鐵特色美食票選，最近已邀請美食專家THOMAS CHIEN Restaurant、LA ONE／品牌創辦人暨廚藝總監簡天才、台版米其林台菜餐廳儂來餐廳主廚黃景龍等名廚，以五漁村在地食材開發特色商品與創意伴手禮，包括冷凍料理包、醬料禮盒、果乾禮盒、雙人食材包等，9月開放民眾網路投票，選出最具代表的五漁鐵創意美食。
為了讓五漁村增添更多藝術色彩，縣政府已著手活化村落閒置空間及鼓勵在地青年返鄉，將於8月1日進行閒置空間徵件，為有意進駐的經營團隊提供舒適、方便的工作環境或工作室，透過與縣府合作把空間轉化成年輕活力的創業基地，未來還會設計適合國內外旅客的遊程，活動詳情可以上頭城五漁鐵官網查詢https://yilan.travel/。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言