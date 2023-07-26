花東快重啟可行性評估 首場說明會花蓮人喊：快動工

花東快速公路重啟可行性評估，公路總局今天到花蓮縣新城鄉舉辦首場說明會，初步規畫銜接蘇花安，從花蓮秀林鄉崇德一直到台東市，全長173.7公里，經費初估2300億元。地方人士雖對計畫路廊有不同看法，但多半希望趕快動工，不要再拖了。

公路總局曾於2014、2015年間做過花東快速道路的可行性評估及說明會，當初估計經費約需700億元到1000億元，但最後以不符經濟效益被擱置，胎死腹中；2019年底立法院決議重啟評估，公路總局完成初步規畫後，今天起至8月中旬，在新城鄉、花蓮市、鳳林鎮、光復鄉和玉里鎮一共辦理5場說明會，不過原定明天舉行的花蓮場說明會因颱風延期。

首場說明會今天下午2時30分在新城鄉北埔村舉行。公路總局說明，重啟評估的路線長173.7公里，比上次評估多了700公尺，主要是因為起點向北延伸到秀林鄉崇德村，銜接蘇花安，以延續花東快速路網，終點在台東市的台9線，保留向南的延彈性。

全線設17處交流道，花蓮有崇德、新城南、新城北、花蓮市、吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里交流道，台東在池上、關山、鹿野、初鹿、賓朗和台東市，玉里鎮規畫一座服務區，全線以路堤為主，總長約115公里，另有49公里長的橋梁、2.6公里的隧道，及7公里的路塹。

根據公路總局規畫，崇德到新城會在新城火車站前通過，景美到北埔間有4公里與台9線共線，設有新城北及新城南兩個交流道，再進入花蓮市區。

對新城段的路廊規畫，有地方人士認為，從太魯閣大橋到花蓮市只有20公里，現在走台9線，除非連假不會塞車。花東快景美到北埔與台9線共線，施工時可能造成交通黑暗期，台9線拓寬就好。縣議員邱光明建議，直接從蘇花安規畫的崇德服務區沿海側進入新城康樂村，道路筆直交通更便利。

縣議員傅國淵說，全台到處是快速道路，花蓮卻連一條都沒有，且花東快還可做為戰備跑道，兼具國防用途，希望公路總局快點完成評估，中央匡列預算，早日動工；鄉民代表傅緯豪認為，新城鄉狹長缺少腹地，希望共線部分愈少愈好，避免造成北花蓮交通黑暗期，無論如何，希望趕快興建、開通。