球場施工藍漆塗料排入大武崙溪 網友戲稱「藍眼淚」

基隆市麥金路、安樂路二段路口的大武崙溪，今天出現藍色溪水，有人拍照上傳臉書社團，戲稱「藍眼淚」。 環保局稽查發現汙染源是附近籃球場改善工程廠商，施作油漆工程時，讓藍色漆料流進排水溝後流進大武崙溪，將依違反水汙染防治法裁罰行為人3萬元。

臉書基隆人社團今天下午有人上傳貼文和照片，指長庚醫院附近的排水道出現「藍眼淚」。基隆市議員吳驊珈得知後，要求環保局派員查明原因。她到現場時，因為下起大雨，藍色溪流已被沖淡。

吳驊珈和當地鶯歌里長邱美足循溪流追查汙染源，發現安樂區鶯歌里籃球場正在施工，一旁排水溝有殘留藍色顏料，地面也有擺放藍色壓克力顏料，懷疑是施工人員在排水溝清洗顏料筒，染藍的水接著排入大武崙溪。

環保局表示，稽查人員查出籃球場改善工程包廠，在施作油漆作業時，未採取妥善防護措施，導致漆料經排水溝流進大武崙溪，讓水面浮現藍色汙染液體。