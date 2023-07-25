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球場施工藍漆塗料排入大武崙溪 網友戲稱「藍眼淚」
基隆市麥金路、安樂路二段路口的大武崙溪，今天出現藍色溪水，有人拍照上傳臉書社團，戲稱「藍眼淚」。 環保局稽查發現汙染源是附近籃球場改善工程廠商，施作油漆工程時，讓藍色漆料流進排水溝後流進大武崙溪，將依違反水汙染防治法裁罰行為人3萬元。
臉書基隆人社團今天下午有人上傳貼文和照片，指長庚醫院附近的排水道出現「藍眼淚」。基隆市議員吳驊珈得知後，要求環保局派員查明原因。她到現場時，因為下起大雨，藍色溪流已被沖淡。
吳驊珈和當地鶯歌里長邱美足循溪流追查汙染源，發現安樂區鶯歌里籃球場正在施工，一旁排水溝有殘留藍色顏料，地面也有擺放藍色壓克力顏料，懷疑是施工人員在排水溝清洗顏料筒，染藍的水接著排入大武崙溪。
環保局表示，稽查人員查出籃球場改善工程包廠，在施作油漆作業時，未採取妥善防護措施，導致漆料經排水溝流進大武崙溪，讓水面浮現藍色汙染液體。
環保局考量為初犯，且無其它汙染排放情形，參酌歷年相關裁罰案例，裁處3萬元罰鍰，並會追蹤汙染改善情形。
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