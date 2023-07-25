快訊

中颱杜蘇芮逼近增強變胖！下午2時30發布陸上警報

新北長照悲劇！淡水男猝死家中將近1周 臥床老母恐數日未進食

大陸網紅馮提莫罹甲狀腺癌 醫曝徵兆：除了沙啞還有「它」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

如鏡面映照山林的絕美 訪「三星池」秘境要小心迷途

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
三星池入口處無明顯標誌，通往三星池也無步道只有山徑，過去鮮有人跡，近2年山友將美照PO網，吸引更多人前往。圖／羅東林管處提供
三星池入口處無明顯標誌，通往三星池也無步道只有山徑，過去鮮有人跡，近2年山友將美照PO網，吸引更多人前往。圖／羅東林管處提供

宜蘭太平山國家森林遊樂區內「三星池」昨日有登山客走失，也讓這處秘境出現在大眾視野。三星池被群山環繞，池畔是原始檜木林，陽光灑落到池面映照出山巒樹影與藍天，美不勝收；過去鮮為人知，近年山友將美景PO上網後，愈來愈多人尋幽訪勝。

昨天兩對夫妻上午進入三星池，下午離開時，在登山口前500公尺左右發現廖姓男子失蹤，報警請求協助搜索，消防員、警員與林務局人員共12人下午5時56分許出發搜救，漏夜搜索未果，今天上午7時許，第二梯次搜救人員共16人出發，截至中午仍未尋獲。

三星池登山口位於太平山往翠峰湖12.6公里處，入口較不明顯，近年登山協會等團體多掛設布條指路，已不再那麼難找。進入登山口後沒有步道，僅有山友走出來的山徑，較為泥濘，樹木盤根錯節，往上走一小段緩坡會先看到較小的「三星弟池」（或三星妹池），長滿水生植物，幾已看不見池面。

過了弟池，攀上數十公尺的較陡山徑，來到海拔約2110公尺的三星池。三星池是天然形成的蓄水池，沒有流出口，水深長年穩定在2公尺左右。太平山遊樂區經理林志雄指出，進入此處須先和太平山派出所登記，大多是有經驗的山友前往，加上遊樂區景點多，諸多因素考量下沒有將三星池規畫成遊憩區。

林志雄說，中午陽光照射湖面，倒映出四周景色可謂賞心悅目，這2年山友在網路上PO出美照，越來越多人探訪。三星池離林道不遠，攀登難度也不算高，路雖不好走，主線尚算明顯，不過收不到手機訊號，若有閃失仍有迷途風險。

三星池距離步道並不遠，不過收不到手機訊號，且道路泥濘盤根錯節，稍有閃失仍可能迷路。記者陳敬丰／翻攝
三星池距離步道並不遠，不過收不到手機訊號，且道路泥濘盤根錯節，稍有閃失仍可能迷路。記者陳敬丰／翻攝
三星池位於太平山國家森林遊樂區內，池面映照山林景色優美，是較無人煙的「秘境」，卻因山友失蹤成焦點。圖／羅東林管處提供
三星池位於太平山國家森林遊樂區內，池面映照山林景色優美，是較無人煙的「秘境」，卻因山友失蹤成焦點。圖／羅東林管處提供

山友 太平山 消防員 宜蘭

延伸閱讀

2對夫妻攀登太平山秘境「三星池」驚傳1人失蹤

杜蘇芮颱風逼近 龜山島封島3天、太平山明午休園至28日

影╱貨運、計程車駕駛不滿新法無配套 衝交通部抗議爆衝突

縱走巴博庫魯斯山塔曼山 網友登山團2男女迷途虛驚

相關新聞

如鏡面映照山林的絕美 訪「三星池」秘境要小心迷途

宜蘭太平山國家森林遊樂區內「三星池」昨日有登山客走失，也讓這處秘境出現在大眾視野。三星池被群山環繞，池畔是原始檜木林，陽...

蘭陽媽祖文化節首推超值好康 5天4夜海陸遶境吃住888元

全台唯一媽祖海陸遶境的「蘭陽媽祖文化節」將於9月登場，宜蘭縣政府今天宣布活動3大好康優惠，為方便外縣市遊客信眾跟著海陸巡...

吉安鄉智慧門牌換新3萬多戶 不拆舊保留歷史記憶

花蓮吉安鄉門牌17年未換發，其中還有老宅使用超過50年的藍色門牌」，今年鄉公所配合打造智慧特色門牌，全面換發3萬多戶門牌...

颱風杜蘇芮來勢洶洶 台東各級防颱總動員

杜蘇芮颱風來襲，台東首當其衝，中央直屬及縣府各級單位開始因應防災，勤務最為繁重的消防局今天完成救災裝備檢整，只要颱風期間...

台東縣災變中心二級開設 今下午至27日鹿野高台熱氣球取消

杜蘇芮颱風腳步逼近，台東縣災害應變中心二級開設，考量熱氣球活動安全，台東縣政府與熱氣球專業飛行團隊評估後宣布，25日下午...

基市人行道車「逼」行人 騎樓假盆栽占位謝國樑下令查

基隆市政府大樓左側人行道空間，但每天上午上班時間成為機車道捷徑，很多民眾走著走著，卻常被後方違規行駛的機車頻按喇叭「逼逼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦