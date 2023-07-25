如鏡面映照山林的絕美 訪「三星池」秘境要小心迷途

宜蘭太平山國家森林遊樂區內「三星池」昨日有登山客走失，也讓這處秘境出現在大眾視野。三星池被群山環繞，池畔是原始檜木林，陽光灑落到池面映照出山巒樹影與藍天，美不勝收；過去鮮為人知，近年山友將美景PO上網後，愈來愈多人尋幽訪勝。

昨天兩對夫妻上午進入三星池，下午離開時，在登山口前500公尺左右發現廖姓男子失蹤，報警請求協助搜索，消防員、警員與林務局人員共12人下午5時56分許出發搜救，漏夜搜索未果，今天上午7時許，第二梯次搜救人員共16人出發，截至中午仍未尋獲。

三星池登山口位於太平山往翠峰湖12.6公里處，入口較不明顯，近年登山協會等團體多掛設布條指路，已不再那麼難找。進入登山口後沒有步道，僅有山友走出來的山徑，較為泥濘，樹木盤根錯節，往上走一小段緩坡會先看到較小的「三星弟池」（或三星妹池），長滿水生植物，幾已看不見池面。

過了弟池，攀上數十公尺的較陡山徑，來到海拔約2110公尺的三星池。三星池是天然形成的蓄水池，沒有流出口，水深長年穩定在2公尺左右。太平山遊樂區經理林志雄指出，進入此處須先和太平山派出所登記，大多是有經驗的山友前往，加上遊樂區景點多，諸多因素考量下沒有將三星池規畫成遊憩區。

林志雄說，中午陽光照射湖面，倒映出四周景色可謂賞心悅目，這2年山友在網路上PO出美照，越來越多人探訪。三星池離林道不遠，攀登難度也不算高，路雖不好走，主線尚算明顯，不過收不到手機訊號，若有閃失仍有迷途風險。