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鐵花村新景點 在地職人創意快閃

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東舊站特區街角打造「閃閃PARK快閃實驗場」，店鋪皆不使用一次性餐具。記者徐白櫻／攝影
台東舊站特區街角打造「閃閃PARK快閃實驗場」，店鋪皆不使用一次性餐具。記者徐白櫻／攝影

台東鐵花藝術村又有新景點，縣府利用台東火車站舊站特區街角打造「閃閃PARK快閃實驗場」，在此與多名在地職人合作，銷售以台東米、紅藜、油芒、茶與水果，聯手創作當季限量創意冰品、飲料與點心，還有店家推出餐具租借服務，傳遞環保概念。

「快閃PARK」位在台東市新生路與博愛路街角，原為荒廢已久的台鐵舊宿舍區，台東縣府今年春天將這個小角落活化，快閃1個月受好評，經過修繕重整，本月正式委託廠商營運，主打1季1主題。

縣府指出，此次進駐店家以跨界聯名商品為主，「趴利趴利」與「長濱一號」聯名推長濱米冰淇淋，「金色三麥」與「允芳茶行」合推紅烏龍茶飲、「莎士比亞烘焙坊」與「青澤」合作穀物點心，「芒果咖啡」用台東水果創作的冰品。

到訪遊客直言，「快閃PARK」延續鐵花村整體的文青風，拍照效果佳，逛累了坐下來吃冰很愜意，冰品具備在地特色，感受很特別。

縣府強調，進駐品牌皆不使用一次性餐具，園區內「閃閃式Shining Style」小屋提供租用餐具服務，繳押金就能使用，齊為環境永續盡心力。

台東 快閃 餐具

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