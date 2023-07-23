壯圍地景藝術季 迎風逐浪 勾勒捕鰻人織夢

2023壯圍生活節上月開幕，今天舉辦地景藝術季開幕活動。今年壯圍藝術生活節主題「眺島織夢」，延續去年眺望龜山島「眺島」，加入海洋元素「織夢」，代表性的藝術作品之一是地景藝術家范志明的「迎風逐浪」，勾勒冬季壯圍海邊捕鰻人的形象。

每年秋冬之際東北季風吹起，鰻魚幼體隨黑潮來到蘭陽溪出海口，全台各地的捕鰻人陸續聚集，用帆布搭起簡陋鰻療，夜晚漲潮時下水撈鰻苗。范志明接到主辦單位東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處的邀約後，一眼相中捕鰻人的主題，在寒冷的冬日捕鰻季，親身前往壯圍海邊田野調查。

范志明出身花蓮阿美族，長居東海岸，此前就聽過捕鰻人的故事，家鄉的族人也有不少捕鰻為業，親到當地後，發現花蓮的阿美族人都能形成小小聚落。捕鰻人冬季夜晚下水，與寒冷的潮水搏鬥，握緊三角網或手拖網，只為養家餬口。

「每個人都在編織夢想」，范志明說，他看到捕鰻人與海搏鬥的身影，其實是在編織著大大小小的夢想，一件由漂流木、鐵片與線繩編織而成的作品逐漸浮現心中，從6月底開始著手創作，一直到開幕前一天7月21日，終於大功告成，命名為「迎風逐浪」。

今年壯圍地景藝術季共7件新作品，有來自日本、墨西哥與全台各地藝術家的創作，預計展到明年2月底；壯圍生活節這兩日與8月19日還有音樂會與自行車輕旅活動，壯圍沙丘生態園區還有創意市集，詳情可見活動官網。