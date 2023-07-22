蘇花安全提升剩最後一哩路 兩部落投票為何成關鍵？

花蓮縣秀林鄉得吉利部落今天投票同意蘇花安和仁到崇德段採外環道方式設計，目前計畫只剩中段的和平到和中還未取得在地民眾同意，沿線兩個部落，一個因人數不足流會，一個23日將投票，但因地方有雜音，工程單位坦言難度較高，會持續努力爭取支持。

蘇花改工程處長李宗仁說，北段是宜蘭的東澳到南澳段，總長9.3公里，含隧道4.7公里、橋梁3.8公里及路堤0.8公里，路線遠離朝陽社區減輕影響，並會設置宜56、南澳南溪路堤匝道，並在大南澳陸橋提供匝道供通行；南段和仁到崇德段，今天已獲同意，採外環道設計，避開崇德市中心，總長15.1公里，有10.2公里的長隧道，並有3.1公里橋梁、1.8公里路堤。

李宗仁表示，南北兩段總長占蘇花安計畫的85%，已獲沿線5個部落全數同意，會立即推動，和平到和中段也會持續努力，希望年底前能取得部落會議結論，附在環評計畫書中送環保署展開環評程序。

根據公路總局規畫，和平到和中段採全段高架設計，高架橋銜接漢本路堤及中仁隧道，設置和平匝道提供進出路線，可避開易落石區，並讓長短程車流分流提升安全，此方案全長5.5公里，包括4.8公里的橋梁段及0.7公里的路堤。

和平到和中段將經過秀林鄉克尼布及吾谷子兩個部落，吾谷子上月29日曾召開部落會議要投票，但因出席未達法定過半人數而流會；克尼布將於這個月26日投票。

此路段主要經過和平工業區，有台泥的和平港、台泥DAKA園區等。台泥港公司總經理莊炳煌在本月7日舉行的說明會中代表台泥發言，指出蘇花安外環高架會穿越和平港，恐損及和平港公司權益及環境生態破壞，且靠近海岸有颱風天災行車安全疑慮，希望不要改線。也有地方居民擔心繞過和平，影響部落生計。