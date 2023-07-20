和平島琉球慰靈碑腳斷「包紮止血」 沖繩議長允助重建

基隆市和平島曾有全台最早的琉球漁民聚落，有12年歷史的「琉球漁民慰靈碑」，因歲月的摧殘風化左腳整個斷掉，目前用布起來「包紮止血」。日本沖繩縣議會議長赤嶺昇今天率團參觀慰靈碑，覺得很有意義，將協助盡速重建雕像。市長謝國樑期許基隆及沖繩有更多交流。

市府民政處表示，曾有數百名沖繩居民在日治時期定居於和平島，為感念內間長三先生教導台灣人民捕魚及採集海菜，在和平島公園內特別設置「琉球漁民慰靈碑」雕像，紀念兩地人民的友誼。

琉球漁民慰靈碑因歲月的摧殘風化，今年2月左腳整個斷了，園方與日本雕塑家聯繫，在新雕像送來前暫時用紅布條包起來。民眾發現看起來像「包紮止血」，十分逼真，曾引發議論。

謝國樑表示，基隆與沖繩自古就有非常深厚的友誼，幾百年來在漁業方面也有過頻繁的交流，這次由沖繩縣議會赤嶺議長率團來到和平島公園，了解兩地過去交流的歷史，基隆與宮古島不僅是姊妹市，也有頻繁的交流，希望日後邀請更多沖繩等地的朋友來到基隆，體驗基隆的城市魅力。