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南迴公路拓寬瓶頸路段 劉櫂豪促117年全線完工

中央社／ 台東縣19日電
南迴公路拓寬工程，尚有屏東縣境內的雙流至新路間的瓶頸路段未改善，民進黨立委劉櫂豪（左2）要求公路總局如期在117年完工，完成全線拓寬。中央社／劉櫂豪服務處提供
南迴公路拓寬工程，尚有屏東縣境內的雙流至新路間的瓶頸路段未改善，民進黨立委劉櫂豪（左2）要求公路總局如期在117年完工，完成全線拓寬。中央社／劉櫂豪服務處提供

南迴公路拓寬工程，尚有屏東縣境內的雙流至新路間的瓶頸路段未改善，劉櫂豪要求公路總局如期在117年完工，完成全線拓寬，解決塞車問題，讓台東的返鄉路更快更安全。

劉櫂豪今天告訴中央社記者，南迴公路拓寬工程於民國108年12月通車至今，帶動台東南迴地區的對外發展，每逢連續假期車流湧進，觀光人潮絡繹不絕，達仁、大武、金峰、太麻里等地遊客日益增多。

但是，南迴公路後續路段於屏東縣境內雙流至新路間尚有約7公里路段尚未完成4車道拓寬，造成假日車流量大時的交通瓶頸，因此為提升用路品質及道路安全，公路總局應加速辦理拓寬改善工程計畫。

劉櫂豪進一步說明，南迴公路後續路段改善，目前草埔至雙流（460K+300~462K+190）改善工程已於109年4月動工，由於這工區高低落差大，原規劃2組機具進場施做，目前僅能1組進場，因此完工期程將延至今年12月31日完工。

至於雙流至新路段拓寬工程，今年3月已環評通過，這路段預估經費新台幣45.06億元，公路總局已將建設計畫修正後於7月4日提報交通部審議，交通部審議後將轉報行政院核定辦理，已要求公路總局加速辦理作業；目前公路總局正同步辦理設計及用地取得作業，這路段預計期程117年完工通車。

劉櫂豪表示，屆時南迴公路台東至屏東路段將完成全線拓寬，提升道路品質及用路安全，加速南迴地區發展，台東人的返鄉路將更快更安全，因此他要求公路總局如期完成。

南迴公路 屏東縣 台東

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