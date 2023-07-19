南迴公路拓寬瓶頸路段 劉櫂豪促117年全線完工
南迴公路拓寬工程，尚有屏東縣境內的雙流至新路間的瓶頸路段未改善，劉櫂豪要求公路總局如期在117年完工，完成全線拓寬，解決塞車問題，讓台東的返鄉路更快更安全。
劉櫂豪今天告訴中央社記者，南迴公路拓寬工程於民國108年12月通車至今，帶動台東南迴地區的對外發展，每逢連續假期車流湧進，觀光人潮絡繹不絕，達仁、大武、金峰、太麻里等地遊客日益增多。
但是，南迴公路後續路段於屏東縣境內雙流至新路間尚有約7公里路段尚未完成4車道拓寬，造成假日車流量大時的交通瓶頸，因此為提升用路品質及道路安全，公路總局應加速辦理拓寬改善工程計畫。
劉櫂豪進一步說明，南迴公路後續路段改善，目前草埔至雙流（460K+300~462K+190）改善工程已於109年4月動工，由於這工區高低落差大，原規劃2組機具進場施做，目前僅能1組進場，因此完工期程將延至今年12月31日完工。
至於雙流至新路段拓寬工程，今年3月已環評通過，這路段預估經費新台幣45.06億元，公路總局已將建設計畫修正後於7月4日提報交通部審議，交通部審議後將轉報行政院核定辦理，已要求公路總局加速辦理作業；目前公路總局正同步辦理設計及用地取得作業，這路段預計期程117年完工通車。
劉櫂豪表示，屆時南迴公路台東至屏東路段將完成全線拓寬，提升道路品質及用路安全，加速南迴地區發展，台東人的返鄉路將更快更安全，因此他要求公路總局如期完成。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言