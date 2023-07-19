宜蘭憲明國小躲避球隊 勇冠全國

宜蘭三星鄉憲明國小躲避球隊7月初遠征台中，經歷一番鏖戰，贏得全國躲避球錦標賽國小混合組冠軍，是近年最佳成績；他們曾是沒落的強豪，一度復興，2年前又瀕臨解散，終於堅持下來。校長王信義表示，如今的憲明國小只有6個班74位學生，相較都市學校資源不多，這座冠軍證明偏鄉學校也能發光發熱。

憲明國小位於三星天送埤車站旁，民國40、50年代，太平山林業興盛，位於太平山鐵道中段的天送埤一帶相當繁榮，憲明國小當時有20班左右，躲避球隊是全國強權；71年太平山禁伐，天送埤人口外流，加上少子化，憲明國小學生漸減，躲避球隊也轉為社團形式。

9年前，憲明國小老師廖淑玲重新成立躲避球隊，建立正規練習模式，課餘與假日都會訓練，也經常和縣內他校如冬山國小、中山國小交流切磋，球隊重登全國舞台，曾奪下全國比賽亞軍；2年前，廖淑玲因故離開球隊，沒有了指導教練，學校一度考慮解散球隊。

難得復興的球隊面臨解散，老師、家長與學生都覺可惜，幾經波折，找到了當時還在宜蘭市新生國小實習、擁有躲避球專長的準教師黃柏翔，校方協調將他請到三星，完成教師實習，同時延續廖淑玲打下的基礎，讓球隊繼續在全國賽場奔馳。

今年7月5日，中華民國躲避球協會舉辦的第22屆全國躲避球錦標賽在台中開打，國小混合組共有14支球隊參賽。黃柏翔說，冠軍賽面對埔心國小，第一局仍是落敗，但沒有人放棄，專心面對每一次進攻與防守，最後讓一追二逆轉取勝，贏得暌違數十年的全國冠軍。

三星鄉長李志鏞昨勉勵球隊並頒發榮譽狀。王信義說，如今的憲明國小只有6個班74位學生，雖是偏鄉小學，也能發光發熱，這次冠軍是教練與選手的努力，也要感謝家長以及縣府、三星鄉公所和天送埤福山寺等單位相挺。