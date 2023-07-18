快訊

團隊全跑光 老闆發文道歉：「木曜4超玩」暫停播出

颱風「杜蘇芮」最快周四生成 「這天」恐雨襲東台灣

趙春山1句話遭解讀「馬英九切割金溥聰」 馬辦蕭旭岑回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳承香蕉絲發展工藝 噶瑪蘭族發展協會獲總統文化獎

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
84歲嚴玉英與家人利用拼布、植物染融合香蕉絲織布，創新商品更符合現代人的審美觀。本報資料照
84歲嚴玉英與家人利用拼布、植物染融合香蕉絲織布，創新商品更符合現代人的審美觀。本報資料照

今天第12屆總統文化獎得主公布，在地希望獎由花蓮縣噶瑪蘭族發展協會獲得，協會很高興傳承香蕉絲技藝被肯定。當年為促進香蕉絲文化產業發展，理事長潘朝成於2003年成立協會，2年後成立新社香蕉絲工坊，提供空間研究與製作香蕉絲，傳承傳統技藝。

花蓮縣豐濱鄉新社村是噶瑪蘭族文化工藝重要保存基地，Lala Ban新社香蕉絲工坊目前有7名藝師，84歲族人嚴玉英22年前自學香蕉絲編織技藝，從砍割香蕉樹、曝曬、分線到織布，一手包辦，因曾獲傳統工藝人間國寶殊榮，被大家尊稱為「人間國寶」。

嚴玉英62歲開始跟著當時的耆老學習香蕉絲編織工藝，不但擁有4項原住民族傳統智慧創作專用權，5項台灣優良工藝品等證書，是推廣香蕉絲織布工藝的重要推手，2021年更榮獲文化部認定為重要傳統工藝「噶瑪蘭族ni tenunan tu benina香蕉絲織布工藝」保存者。

在16族原住民族中，只有噶瑪蘭族有香蕉絲編織絕技，也是文化重要表徵，但部落現在只有200多人，年輕人大多外流，要傳承技藝不易。因此，新社香蕉絲工坊結合部落大學，招收學員除了噶瑪蘭族外，有阿美族、泰雅族、新住民等，也不分男女老幼，只要願意都歡迎學習。

嚴玉英說，香蕉絲布塊得來不易，從材料取得到完成織作相當耗時耗人力，推出每項產品前的設計、打板、打樣，都要做到最好。香蕉絲原色是褐黃色，經由植物染可做不同顏色變化，像是藍染、福木黃、檳榔紅等；接著逐漸拓展不同消費者的需求，結合染色和拼布，小至可愛的吊飾，大至肩包、服飾，融入現代人的使用習慣，盼香蕉絲織品走出噶瑪蘭族，被更多人看見。

香蕉絲經過不同的程序工法，才能成為織布原料，經由植物染可做不同顏色變化。本報資料照
香蕉絲經過不同的程序工法，才能成為織布原料，經由植物染可做不同顏色變化。本報資料照
嚴玉英致力於香蕉絲工藝傳承，盼更多人學習傳統技藝。本報資料照
嚴玉英致力於香蕉絲工藝傳承，盼更多人學習傳統技藝。本報資料照
花蓮豐濱鄉新社部落的「新社香蕉絲工坊」，是噶瑪蘭族香蕉絲技藝的重要基地。本報資料照
花蓮豐濱鄉新社部落的「新社香蕉絲工坊」，是噶瑪蘭族香蕉絲技藝的重要基地。本報資料照

香蕉 噶瑪蘭 原住民

延伸閱讀

竹編大師張永旺深入社區授課 喚醒居民產業記憶

山東棗莊／台兒莊天后宮 灰燼中重生 刻畫工藝之美

苗栗縣原民中心恢復原民處 修法草案近期送議會

竹山打鐵、竹編聞名 蔡培慧盼文化部挹注更多資源

相關新聞

機車騎上安農溪「最美自行車道」 宜蘭鄉親全家嚇傻：用飆的

宜蘭三星鄉安農溪是當地休閒勝地，許多民眾與遊客漫步溪畔，或騎自行車踏青，但月前不少民眾發現有機車騎上自行車道，甚至汽車開...

傳承香蕉絲發展工藝 噶瑪蘭族發展協會獲總統文化獎

今天第12屆總統文化獎得主公布，在地希望獎由花蓮縣噶瑪蘭族發展協會獲得，協會很高興傳承香蕉絲技藝被肯定。當年為促進香蕉絲...

終於不再流標 新池上大橋預定3年後完工通車

台9線縱谷路段道路進行拓寬，其中池上大橋改建工程已歷經4次流標，今天終於正式核定公布。公路總局關山工務段表示，未來新橋面...

基隆近5成屋齡30年 加速都更 容積移轉代金也可採雙軌制

基隆市近5成房子屋齡30年以上，都市環境老舊有待改善，為加速都市景觀改善與都更危老推動，市府今天宣布，未來接受基地除原本...

花蓮壽豐重陽禮金加碼 百歲最高可領1萬3600元

花蓮縣壽豐鄉今年在代表會的支持下，將加碼重陽禮金額度，70歲以上長者提高至1000元，85歲以上增加至1200元，100...

台東紅烏龍茶實驗場開張 可品嘗特色茶、認識茶歷史

台東紅烏龍名氣漸開，為讓更多人認識在地特色茶，台東縣府經發處在原創館規畫為期2個月短期快閃店，店內以活潑有趣的插畫介紹茶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦