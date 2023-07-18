傳承香蕉絲發展工藝 噶瑪蘭族發展協會獲總統文化獎

今天第12屆總統文化獎得主公布，在地希望獎由花蓮縣噶瑪蘭族發展協會獲得，協會很高興傳承香蕉絲技藝被肯定。當年為促進香蕉絲文化產業發展，理事長潘朝成於2003年成立協會，2年後成立新社香蕉絲工坊，提供空間研究與製作香蕉絲，傳承傳統技藝。

花蓮縣豐濱鄉新社村是噶瑪蘭族文化工藝重要保存基地，Lala Ban新社香蕉絲工坊目前有7名藝師，84歲族人嚴玉英22年前自學香蕉絲編織技藝，從砍割香蕉樹、曝曬、分線到織布，一手包辦，因曾獲傳統工藝人間國寶殊榮，被大家尊稱為「人間國寶」。

嚴玉英62歲開始跟著當時的耆老學習香蕉絲編織工藝，不但擁有4項原住民族傳統智慧創作專用權，5項台灣優良工藝品等證書，是推廣香蕉絲織布工藝的重要推手，2021年更榮獲文化部認定為重要傳統工藝「噶瑪蘭族ni tenunan tu benina香蕉絲織布工藝」保存者。

在16族原住民族中，只有噶瑪蘭族有香蕉絲編織絕技，也是文化重要表徵，但部落現在只有200多人，年輕人大多外流，要傳承技藝不易。因此，新社香蕉絲工坊結合部落大學，招收學員除了噶瑪蘭族外，有阿美族、泰雅族、新住民等，也不分男女老幼，只要願意都歡迎學習。