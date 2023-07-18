聽新聞
test
0:00 / 0:00
傳承香蕉絲發展工藝 噶瑪蘭族發展協會獲總統文化獎
今天第12屆總統文化獎得主公布，在地希望獎由花蓮縣噶瑪蘭族發展協會獲得，協會很高興傳承香蕉絲技藝被肯定。當年為促進香蕉絲文化產業發展，理事長潘朝成於2003年成立協會，2年後成立新社香蕉絲工坊，提供空間研究與製作香蕉絲，傳承傳統技藝。
花蓮縣豐濱鄉新社村是噶瑪蘭族文化工藝重要保存基地，Lala Ban新社香蕉絲工坊目前有7名藝師，84歲族人嚴玉英22年前自學香蕉絲編織技藝，從砍割香蕉樹、曝曬、分線到織布，一手包辦，因曾獲傳統工藝人間國寶殊榮，被大家尊稱為「人間國寶」。
嚴玉英62歲開始跟著當時的耆老學習香蕉絲編織工藝，不但擁有4項原住民族傳統智慧創作專用權，5項台灣優良工藝品等證書，是推廣香蕉絲織布工藝的重要推手，2021年更榮獲文化部認定為重要傳統工藝「噶瑪蘭族ni tenunan tu benina香蕉絲織布工藝」保存者。
在16族原住民族中，只有噶瑪蘭族有香蕉絲編織絕技，也是文化重要表徵，但部落現在只有200多人，年輕人大多外流，要傳承技藝不易。因此，新社香蕉絲工坊結合部落大學，招收學員除了噶瑪蘭族外，有阿美族、泰雅族、新住民等，也不分男女老幼，只要願意都歡迎學習。
嚴玉英說，香蕉絲布塊得來不易，從材料取得到完成織作相當耗時耗人力，推出每項產品前的設計、打板、打樣，都要做到最好。香蕉絲原色是褐黃色，經由植物染可做不同顏色變化，像是藍染、福木黃、檳榔紅等；接著逐漸拓展不同消費者的需求，結合染色和拼布，小至可愛的吊飾，大至肩包、服飾，融入現代人的使用習慣，盼香蕉絲織品走出噶瑪蘭族，被更多人看見。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言