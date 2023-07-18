終於不再流標 新池上大橋預定3年後完工通車

台9線縱谷路段道路進行拓寬，其中池上大橋改建工程已歷經4次流標，今天終於正式核定公布。公路總局關山工務段表示，未來新橋面會拓寬至30公尺，採用分段施工，預計2026年底完工通車。

台九線花蓮縣界至台東市路段，分10段標案辦理拓寬工程，其中瑞豐至永安段施工中，池上大橋改建及賓朗外環道多次流標。

受缺工缺料、營造成本上升等因素影響，池上大橋改建案歷經4次流標，6月17日第5次開標，1家合格廠商投標，7月14日召開評審會議通過，公路總局今日公告。

公路總局指出，池上大橋改建工程預算為18.7億元，全長1340公尺，橋樑部分860公尺，引道480公尺，工期3年4個月，預定2026年底完工通車。

關山段長林進芳解釋，新池上大橋的橋面會拓寬至30公尺，施工時車輛還是可以通行，將採分段施工方式將交通衝擊降到最低。

立委劉櫂豪指出，台9線是台東地區重要對外聯絡道路，將持續督促公路總局盡速規劃辦理，期能早日完成台9線拓寬，改善交通瓶頸，以促進當地的發展。